Beymen, atık su ve karbon ayak izini 2040’ta sıfırlama sözü verdi

Türkiye’nin önde gelen lüks perakende markası Beymen, “Dünyaya Sözümüz Var” diyerek “Beymen Promise” çatısı altında bir araya getirdiği sürdürülebilirlik yol haritasını açıkladı. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirtirken, Beymen Promise ile ‘doğaya’, ‘topluma’ ve ‘çalışanlarına’ yönelik taahütlerini duyurdu.

Beymen Promise manifestosu, “Moda, kendimize yakışanı giymek kadar kendimize yakışanı yapmak. Döngüsel modada öncü olmaya sözümüz var!” diyor ve Beymen’in doğaya, topluma ve çalışanlarına yönelik taahhütlerini kapsıyor. Beymen, sürdürülebilirlik yol haritasını Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın katıldığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

‘’Güçlü adımlar atıyor ve taahhütlerde bulunuyoruz’’

İş süreçlerinin her aşamasında sürdürülebilirliği önceliklendiren Beymen, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkisini ölçülebilir şekilde azaltmayı hedefliyor. Manifestosunda gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma hedefiyle hareket ettiğini anlatan marka, sürdürülebilir moda anlayışının; çevreye duyarlı, sosyal alanlarda adil ve eşitlikçi, kültürel açıdan saygılı ve ekonomik olarak uygulanabilir iş modellerini kapsadığını vurguluyor.

Toplantıda konuşan Çapçı, Beymen’in 50 yılı aşan tarihi boyunca attığı her adımda moda dünyasına yön veren vizyoner bir konumda olduğuna dikkat çekti. “Yaşadığımız dünyadan, ülkemizden, insanımızdan aldığımız ilhamla yolumuzu çiziyoruz” diyen Çapçı, “Dünyamız, etkilerini hepimizin her geçen gün çok daha derinden hissettiği farklı krizleri bir arada yaşadığımız bir dönemden geçiyor.

İklim krizi dünyamızı, hayatlarımızı ve iş modellerimizin sürdürülebilirliğini pek çok açıdan olumsuz etkiliyor. Ayrıca sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerin alışveriş tercihlerine de yansıdığı bir dönemdeyiz. Biz de Beymen Grubu olarak sürdürülebilirliği merkeze aldığımız bir dönüşüm yaşıyoruz. ESG çerçevesinde kapsayıcı, kararlı, şeffaf ve ölçülebilir bir çalışma modeli benimsiyoruz.

Tedarik zincirimizi de kapsayan şekilde tüm ekosistemimize yaygınlaştıracağımız küresel referanslarımızı belirledik, sertifikasyon süreçlerimizi tamamladık. Mağazalarımızın yanı sıra üretimini gerçekleştirdiğimiz Beymen Club, Network, Divarese, Beymen Collection ve Academia’da sürdürülebilirlik alanında kararlı, güçlü ve önemli adımlar atıyor ve taahhütlerde bulunuyoruz” dedi. Öte yandan, Beymen Zorlu’da sürdürülebilir sanata destek amacıyla sanatçı Nancy Atakan’ın atık kumaşlardan oluşturduğu dev dilek ağacı: “Şifa veren bir gezegen ve daha iyi bir gelecek için vaatlerin kilidini açın’’ ev sahipliği yapıyor.

“Beymen Promise” manifestosu kapsamındaki taahhütleri

-Çanta taşımak biraz da sorumluluk taşımak olmalı: Beymen Reborn ile ikonik çantaları yeni sahipleri ile buluşturmaya söz veren Beymen, döngüsel moda yaklaşımını bu platforma eklenmesi planlanan Beymen Repair ve Beymen Recycle adımlarıyla sürdürecek.

-Ambalajlar sadece giysileri değil, dünyayı da korumalı: 2024 ilk yarı sonuna kadar grubun tüm ambalajları yüzde 100 sürdürülebilir sertifikalı malzemelerden olacak. Tüm gruba ambalajları sürdürülebilirlik esaslı standartlara sahip olması için Forest Stwardship Council (FSC) sertifikalı ürünler tercih edilecek.

-Önemli olan modada iz bırakırken doğadaki izimizi azaltmak: Beymen atık yönetimi ve üretimde kullanılan su miktarını ve karbon ayak izini sürekli şekilde azaltmayı hedefleyen çalışmaları ile 2040 itibariyle sıfır atık ve sıfır emisyon hedefine söz veriyor.

- Tasarlamanın, üretmenin sonu yok ama suyun var: Denim üretiminde çok yüksek oranda su ve eletrik tasarrufu sağlayan Jeanologia prosesini uygulayan Beymen, pamuk üretiminde dünyanın en büyük pamuk sürdürülülebilirlik programı “Better Cotton Initiative” (BCI) ile de su tüketimini azaltmaya sözü veriyor.

Bunların yanı sıra yünlü kumaşlarda, Responsible Wool Standard’ı (RWS), okyanusların korunması için plastik atıkları geri dönüştüren ve hammaddeler üreten REPREVE ve Thermolite ile de çalışıyor. Öte yandan Lenzing tarafından doğal hammaddeler üretilen Tencel ve Ecovero elyafları da üretim süreçlerinde kullanıyor.

-Hayatın her alanında kadınlar güçlenerek yürümeli: BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olarak eşitliğe söz veren Beymen, yaklaşık yüzde 45 olan kadın çalışma oranını 2025 itibariyle yüzde 50’ye çıkararak eşit bir çalışma ortamına söz veriyor.

-Sürdürülebilirlik bir sezon değil, her sezon üstümüzde: Beymen bünyesindeki 1000’i aşkın marka arasında sürdürülebilir ürün ve markaları artırmaya söz veriyor.