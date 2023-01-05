Bilim insanlarından ‘İklim Acil Durumu’ uyarısı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, yeni bir yıla başlarken, birçok ülkeden bilim insanlarının tüm dünyayı ve doğayı korumak için ‘İklim Acil Durumu Uyarısı’ yayımladıklarını belirtti. Tüm insanlığa seslenen Özdemir, herkesi bu konuda harekete geçirmeye davet etti.

Evimize sahip çıkma zamanı

Bilim insanlarının ‘İklim Acil Durumu’ uyarı metnine değinen Özdemir, “2022 yılı, 1992 yılında bin 700'den fazla bilim insanı tarafından imzalanan Dünya Bilim İnsanlarının İnsanlığa Uyarısının 30’uncu yıldönümüydü. Bu süreçte çok olumlu gelişmeler olsa da gezegenimizin tahribatı ve iklimle ilgili sorunlar devam etti. Marmara Denizi hala ölüm döşeğinde. Başta Ergene Nehri olmak üzere birçok nehrimizde artık balıklar yaşamıyor. Gezegenimize, çevremize, topraklarımıza, denizlerimize, göllerimize, ormanlarımıza kısaca ‘evimize’ sahip çıkma zamanı. Ünlü bilim insanlarının kaleme aldığı ve şu ana kadar yaklaşık 15 bin bilim insanının imzaladığı manifestoyu sizler için tercüme ettik. Tabii, öncelikle Müslüman bir çevreci olarak ben de bu çağrıyı imzaladığımı belirteyim” ifadelerinde bulundu.

Şu anda dünya için ‘kırmızı kod’ durumunda olunduğunu belirten Özdemir, insanlığın kesin olarak iklim acil durumuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. İnsanî acıların boyutunun muazzam boyutlarda olduğunu söyleyen ve bu durumun iklim kaynaklı felaketlerin artışıyla beraber hızla büyüdüğünü söyleyen Özdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu nedenle bilim insanlarını, vatandaşları ve dünya liderlerini bu özel raporu okumaya ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için gerekli adımları hızlı bir biçimde atmaya çağırıyoruz. Meslektaşlarımız bu küresel krizin ahlaki aciliyetine dikkat çekiyor.”

Gezegen 2100 yılına kadar 3 santigrat derece ısınacak

2022 İklim Acil Durumu Uyarısı metnine göre mevcut politikaların, gezegeni 2100 yılına kadar yaklaşık 3 santigrat derece ısınmaya doğru götürdüğünü belirten Özdemir, bu sıcaklığın dünyada son 3 milyon yıldır yaşanmadığını ekledi.

İklim değişikliğinin, dünya genelinde şiddetli hava olaylarının sıklığını ve yoğunluğunu artırdığına dikkat çekilen uyarı metninde, bu durumun nedeninin muhtemelen genel bir ısınma eğilimi, değişen yağış modelleri, yükselen deniz seviyeleri ve hava akımlarındaki değişiklikler de dâhil olmak üzere birbiriyle bağlantılı çeşitli süreçler olduğu ifade edildi.

Yoksul insanlar daha fazla zarar görüyor

Söz konusu felaketlerin, sera gazı birikimine en az katkıda bulunan düşük gelirli bölgelerdeki yoksul insanlara orantısız bir şekilde zarar verdiğine vurgu yapılan uyarı metninde; “Örneğin 2022 yazında Pakistan'ın üçte biri sular altında kaldı, 33 milyon insan yerinden oldu ve bundan 16 milyon çocuk etkilendi” denildi.

Uyarı metninde ayrıca; “Avrupa'daki orman yangınları, Avustralya'nın doğusunda arka arkaya yaşanan hortumlar ve ardından gelen seller, Çin ve Avrupa'da kuruyan çok sayıda nehir, ABD'nin güneydoğusunu vuran olağanüstü şiddetli bir kasırga, Bangladeş ve Hindistan'daki güçlü fırtınalar ve geniş çaplı seller yer alıyor” ifadeleri yer alıyor. Metinde; yaşanan olaylardan örneklerin paylaşılmasının ardından ekonomi, enerji, iklim etkileri, iklim politikası gibi detaylara yer verilerek harekete geçme çağrısında bulunuluyor.