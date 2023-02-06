Bitkilerin hücre yapıları da bozuluyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aybeke, fosil yakıtların kullanılmasının atmosfere yoğun karbon salımına neden olduğunu belirtti. Sera gazının küresel ısınmayı tetiklediğini ve bunun sonucunda küresel iklim değişikliğine neden olduğunu söyleyen Aybeke, “Bununla beraber sıcaklıklar artıyor ve kuraklık etkisi meydana geliyor. Sonuçta maalesef bir çölleşmeye doğru gidiliyor. Küresel iklim değişikliğinin en büyük nedeni insanların fosil yakıtları yoğun ve dengesiz bir şekilde kullanmasıdır” dedi.

İklim değişikliğinin bitkilerin hücre yapılarının değişmesine neden olduğunu belirten Aybeke, “Kuraklığın, bitkilerin hücre yapılarındaki DNA bozukluklarına, hücre yapılarındaki bozukluklara ve proteinlerdeki bağ bozulmalarına kadar oldukça kötü etkileri vardır” diye konuştu.

Tarım bitkilerinde boy kısalıyor

Diğer bir önemli etkinin ise bitkilerdeki boy kısalığı olduğuna dikkat çeken Aybeke, “Tarım bitkilerinde özellikle boyda kısalma görülüyor. Örneğin buğday boyundaki kısalma sap ve saman veriminde düşmelere neden oluyor. Dolayısıyla daha kısa boylu bir yaşam döngüsünü bitkilerde görmekteyiz” dedi.