'Buzul'ların gelecek 300 yılı hesaplandı

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel ısınma Antarkti­ka buzullarında endişe veren erimelere neden oluyor. Yapılan araştırmalara gö­re gezegenimiz, insan faaliyetle­ri nedeniyle bu hızda ısınmaya devam ederse, 2100 yılına kadar tüm dağ buzullarının yüzde 68’i eriyerek kaybolacak. Bu kapsam­da çalışan dünya çapında 50’den fazla iklim bilimci, buzulların ge­lecek 300 yılını hesapladı. Eart­h’s Future dergisinde yayınlanan çalışmada 16 iklim modeli birleş­tirildi.

Çalışmadaki her model, Antarktika’nın buzul geleceği­nin belirsizleştiğini gösterdi. İn­celemelere göre bu yüzyıl boyun­ca yaşanan buz kaybı son derece dengesiz meydana geldi. Asıl dü­şüşün 2100 yılından yaşanacağı beklenirken, 2200 yılına gelindi­ğinde, eriyen buzulların küresel deniz seviyelerini 5.5 fit kadar ar­tıracağı, muhtemelen 2300 yılına kadar buzullardaki erimenin ne­redeyse tamamen çökene kadar kademeli bir şekilde artacağı tah­min ediliyor.

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Dartmouth Thayer Mü­hendislik Okulu Öğretim Üye­si Doç. Hélène Seroussi, “Politi­ka yapıcılar ve paydaşlarla deniz seviyesinin yükselmesi hakkın­da konuştuğunuzda, çoğunlukla 2100’e kadar ne olacağına odak­lanıyorlar. Bunun ötesinde çok az çalışma var. Çalışmamız, eksik olan uzun vadeli projeksiyonla­rı sağlıyor. Ve sonuçlar, 2100’den sonra, deniz seviyesinin yüksel­mesine en duyarlı bölgeler için uzun vadeli etkinin arttığını gös­teriyor” diye konuştu.

Mevcut karbon emisyonları­nın bu yüzyıl için mütevazı etkisi olduğunu söyleyen Dartmouth yer bilim­leri profesörü ve ça­lışmanın ortak yazarı Mathieu Morlighem, “Yüksek ve düşük emis­yon senaryolarının deniz seviyesinin yükselmesi­ne nasıl katkıda bulun­duğu arasındaki fark 2100’den sonra keskin büyüyor. Bu sonuçlar, gelecek nesilleri koru­mak için karbon emis­yonlarını şimdi azalt­manın kritik olduğunu doğruluyor” dedi.

Buzulların erimesinin maliyeti 24 trilyon doları bulabilir

Pew Çevre Grubu tarafından finanse edilen, onlarca bilim insanıyla ekonomistin katkılarıyla hazırlanan ve en son 2010 yılında güncellenerek buzulların erimesinin maliyetini ortaya koyan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC raporuna göre, buzulların erimesinin küresel tarım, emlak ve sigorta sektörlerine zararı, 2050’ye dek en az 2.4 trilyon dolar olacak. Bu maliyetin 24 trilyon doları bulması bekleniyor.

Batı Antarktika 2200’den önce tam çöküş yaşayabilir

Çalışmadaki 16 modele göre büyük değişimler başladıktan sonra hiçbir şeyin erimeyi durdurama­yacağı veya yavaşlatama­yacağını söyleyen Dart­mouth Thayer Mühendis­lik Okulu Öğretim Üyesi Doç. Hélène Seroussi, “Ba­tı Antarktika’daki birkaç havza 2200’den önce tam bir çöküş yaşayabilir. Bu tür çöküşlerin tam zaman­laması bilinmiyor. Yaşa­nacak çöküş, gelecekteki sera gazı emisyonlarına bağlı. Bu yüzden Antark­tika’daki büyük havzalar kaybolmadan önce emis­yonları azaltmak için yete­rince hızlı tepki vermemiz gerekiyor” dedi.

Gelecek araştırmaların odağı belli oldu

50’den fazla iklim bilimci tarafından geliştirilen 16 modelin, belirsizlik olan bölgeler veya Grönland buz tabakası için projek­siyonlardaki farklılıkları anlamak ve çözmek için kullanılabilecek daha faz­la iş birlikçi model oluştur­mada yardımcı olabilece­ği düşünülüyor. Araştır­manın, çoklu modellerde en olası görülen sonuçlar üzerinde ilerleyeceği dü­şünülüyor. Bilim insanla­rı iş birliğinin belirsizliğe dair daha iyi, daha sağlam bir değerlendirmeye sa­hip olunmasını sağlayaca­ğını belirten Dartmouth Thayer Mühendislik Okulu Öğretim Üyesi Doç. Hélè­ne Seroussi, “Modellerimi­zin nerede uyuştuğunu ve nerede uyuşmadığını gö­rebiliyoruz. Böylece gele­cekteki araştırmalarımızı nereye odaklayacağımızı biliyoruz” değerlendirme­sinde bulundu.