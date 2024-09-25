'Buzul'ların gelecek 300 yılı hesaplandı
Antarktika buzullarına ilişkin en kapsamlı araştırma yapıldı. 50’den fazla iklim bilinci karbon emisyonlarının önümüzdeki 300 yıl içinde Antarktika buzullarında yaşanacak erimeyi hesapladı. Hesaplamalara göre 2300 yılına kadar buzullardaki erimeler tamamen çöküş yaşanana kadar artarak devam edecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel ısınma Antarktika buzullarında endişe veren erimelere neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre gezegenimiz, insan faaliyetleri nedeniyle bu hızda ısınmaya devam ederse, 2100 yılına kadar tüm dağ buzullarının yüzde 68’i eriyerek kaybolacak. Bu kapsamda çalışan dünya çapında 50’den fazla iklim bilimci, buzulların gelecek 300 yılını hesapladı. Earth’s Future dergisinde yayınlanan çalışmada 16 iklim modeli birleştirildi.
Çalışmadaki her model, Antarktika’nın buzul geleceğinin belirsizleştiğini gösterdi. İncelemelere göre bu yüzyıl boyunca yaşanan buz kaybı son derece dengesiz meydana geldi. Asıl düşüşün 2100 yılından yaşanacağı beklenirken, 2200 yılına gelindiğinde, eriyen buzulların küresel deniz seviyelerini 5.5 fit kadar artıracağı, muhtemelen 2300 yılına kadar buzullardaki erimenin neredeyse tamamen çökene kadar kademeli bir şekilde artacağı tahmin ediliyor.
Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Dartmouth Thayer Mühendislik Okulu Öğretim Üyesi Doç. Hélène Seroussi, “Politika yapıcılar ve paydaşlarla deniz seviyesinin yükselmesi hakkında konuştuğunuzda, çoğunlukla 2100’e kadar ne olacağına odaklanıyorlar. Bunun ötesinde çok az çalışma var. Çalışmamız, eksik olan uzun vadeli projeksiyonları sağlıyor. Ve sonuçlar, 2100’den sonra, deniz seviyesinin yükselmesine en duyarlı bölgeler için uzun vadeli etkinin arttığını gösteriyor” diye konuştu.
Mevcut karbon emisyonlarının bu yüzyıl için mütevazı etkisi olduğunu söyleyen Dartmouth yer bilimleri profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Mathieu Morlighem, “Yüksek ve düşük emisyon senaryolarının deniz seviyesinin yükselmesine nasıl katkıda bulunduğu arasındaki fark 2100’den sonra keskin büyüyor. Bu sonuçlar, gelecek nesilleri korumak için karbon emisyonlarını şimdi azaltmanın kritik olduğunu doğruluyor” dedi.
Buzulların erimesinin maliyeti 24 trilyon doları bulabilir
Pew Çevre Grubu tarafından finanse edilen, onlarca bilim insanıyla ekonomistin katkılarıyla hazırlanan ve en son 2010 yılında güncellenerek buzulların erimesinin maliyetini ortaya koyan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC raporuna göre, buzulların erimesinin küresel tarım, emlak ve sigorta sektörlerine zararı, 2050’ye dek en az 2.4 trilyon dolar olacak. Bu maliyetin 24 trilyon doları bulması bekleniyor.
Batı Antarktika 2200’den önce tam çöküş yaşayabilir
Çalışmadaki 16 modele göre büyük değişimler başladıktan sonra hiçbir şeyin erimeyi durduramayacağı veya yavaşlatamayacağını söyleyen Dartmouth Thayer Mühendislik Okulu Öğretim Üyesi Doç. Hélène Seroussi, “Batı Antarktika’daki birkaç havza 2200’den önce tam bir çöküş yaşayabilir. Bu tür çöküşlerin tam zamanlaması bilinmiyor. Yaşanacak çöküş, gelecekteki sera gazı emisyonlarına bağlı. Bu yüzden Antarktika’daki büyük havzalar kaybolmadan önce emisyonları azaltmak için yeterince hızlı tepki vermemiz gerekiyor” dedi.
Gelecek araştırmaların odağı belli oldu
50’den fazla iklim bilimci tarafından geliştirilen 16 modelin, belirsizlik olan bölgeler veya Grönland buz tabakası için projeksiyonlardaki farklılıkları anlamak ve çözmek için kullanılabilecek daha fazla iş birlikçi model oluşturmada yardımcı olabileceği düşünülüyor. Araştırmanın, çoklu modellerde en olası görülen sonuçlar üzerinde ilerleyeceği düşünülüyor. Bilim insanları iş birliğinin belirsizliğe dair daha iyi, daha sağlam bir değerlendirmeye sahip olunmasını sağlayacağını belirten Dartmouth Thayer Mühendislik Okulu Öğretim Üyesi Doç. Hélène Seroussi, “Modellerimizin nerede uyuştuğunu ve nerede uyuşmadığını görebiliyoruz. Böylece gelecekteki araştırmalarımızı nereye odaklayacağımızı biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.