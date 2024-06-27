Çakır: Bir damla suyun 'geleceğimiz' olduğunu unutmamalıyız
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, İklim değişikliğinin etkileri sonucunda suyun daha tasarruflu kullanılması ve israfın engellenmesi gerektiğine dikkat çekti. Çakır, “Bir damla suyun geleceğimiz olduğunu unutmadan kişisel olarak da suyu korumaya önem vermeliyiz” dedi.
Meryem KARADAĞ
Geçmişte petrol savaşlarının yerini artık su kaynakları mücadelesinin aldığını, temiz su kaynakları kıtlığının yanı sıra iklim değişiminin yarattığı küresel ısınma ile suyun daha da önemli hale geldiğini söyleyen Çakır, “Dünyada 2 milyar insanın su kıtlığı çektiği söyleniyor. Bu, küresel ekonomi içinde bir felaket senaryosu oluşturuyor. Tarım temelli tüm sanayi üretimi tehdit altında. Küresel ısınma ise süreci daha da hızlandırıyor.
İklim dengesizlikleri kuraklığı daha sık yaşayacağımız bir olgu haline getiriyor” dedi. Su konusuna dikkat çeken Çakır, içilebilir su kaynaklarının insan etkisiyle azalmasını vurguladı. Çakır, “Yanlış sanayileşme, sanayi tesislerinin arıtma konusundaki eksikleri, yerel yönetimlerin yetersiz arıtma alt yapısı, kimyasal gübre ve ilaç kullanımının artması gibi yanlış tarım uygulamaların yarattığı kirliliğin suya karışması, kullanılabilir temiz su kaynaklarını azaltıyor. Tüm bu etkenler susuzluğu önümüzdeki günlerin en temel sorunu haline getiriyor” dite konuştu.
“Suyu korumaya önem vermeliyiz”
Suyun daha tasarruflu kullanılması ve israfın engellenmesi gerektiğini, tarımda vahşi sulama denilen sulama şeklinin yasaklanmasını vurgulayan Çakır, “Damlama sulama gibi modern ve tasarruflu teknikleri yaygınlaştırmalıyız. Hatta susuz tarım gibi daha yenilikçi yöntemlerin ar-ge’sini hızlandırmalıyız. Bu noktada Türkiye’nin ilk ve tek tarım teknoparkı olan Mersin Agropark’ta bu konuda projesi olan firmalarımız ar-ge çalışmalarını yapmak için müracaatlarda bulunuyor. Firmaları bu tip ar-ge çalışmaları için Mersin Agropark’a davet ediyor, desteklerden ve bu sinerjiden faydalanmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Yüksek teknolojiler çözüm için kullanılmalı”
Hakan Sefa Çakır, su varlıklarının korunması, temiz tutulması ve tasarrufu konusunda en önemli araçlardan birisinin de teknoloji olduğunu söyledi. Bilgi-iletişim teknolojilerinin ve yapay zekanın kesinlikle bu işe entegre edilmesi gerektiğini, suyu korumak üzere projeler hazırladıklarına değinen Çakır, “Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak odaklandığımız en önemli konuların başında su tasarrufu ve suyun etkin korunması ve kullanımını içeren İklim değişimine uyum ve çevre konusu geliyor. Bu konu Odamızın Mersin adına tasarladığı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başında geliyor.
Bunun için gerek Mersin Agropark gerekse bu konuda yenilikçi projelerin hazırlandığı ve odamız bünyesinde faaliyet gösteren MTSO Atölye 1886 Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezimizi etkin şekilde kullanıyoruz, AB projelerine entegre oluyoruz. Atölye 1886’da, merkezinde internet ve yapay zeka olan teknolojilerle dijitalleşmeye entegre ederek geleceğimiz olan suyu korumak adına projeler hazırlıyoruz” dedi.