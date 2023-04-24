Çevrecilerden Berlin'de protesto: 40'dan fazla gözaltı
Almanya'da "Letzte Generation" (Son Kuşak) adlı çevreci grup, başkent Berlin'de birçok noktada eylem yaparak araç trafiğini durdurdu.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, çevrecilerin kentin 30 noktasında protesto düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, yapılan eylemlere müdahale edildiği ve 40'dan fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Ellerini caddelere yapıştıran "Son Kuşak" üyelerinin gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle kentin birçok noktasında trafik durdu ve araç kuyrukları oluştu.
Çevreciler, Alman hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi önlemler almasını talep ediyor.
"Son Kuşak" grubu hükümet taleplere cevap verene kadar eylemlere devam edileceğini duyurdu.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, söz konusu eylemleri eleştirerek "Bu tür protesto şekillerini desteklemiyoruz." dedi.