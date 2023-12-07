COP28 taahhütleri için yıllık 2,5 trilyon $ lazım

Birol, "Yenilenebilir enerji dönüşümünü, verimliliği hızlandırırken, iklim için zararlı olduğunu düşündüğümüz fosil yakıtları da hızla düşürmek gerekli.

İkinci olarak gelişmekte olan yoksul ülkelerin temiz enerji teknolojilerinde yatırımlara erişmesi için gerekli finansal mekanizmaların kurulmasını sağlamak. Bu ikisini zirvedeki müzakerelerin başarıya ulaşması için en önemli şart olarak görüyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28), yenilenebilir enerji yatırımlarının çok hızlı büyüme gösterdiğini söyleyen Birol, COP28'de 118 ülkenin küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmak için taahhütte bulunduğunu hatırlarak, "Böyle bir taahhütname olmasa bile, tahminlerimize göre 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesi iki katından fazla büyüyecek.

Burada bizim önerdiğimiz üç kat büyümesi ve 100'ün üzerinde ülke bu konuda anlaştı. Birkaç ülke kaldı taahhüde imzasını koymayan, önümüzdeki günlerde onların da imza atacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Temiz enerji yatırımları neredeyse yüzde 100 arttı

Birol, bu taahhüt kapsamında enerji verimliliğindeki ilerleme hızını iki katına çıkarma hedefinin de yer aldığını söyleyerek, "Her iki hedefin de müzakereler biterken sonuç metninde yer alabileceğini düşünüyorum. Bu yatırımları gerçekleştirmek için dünyada çok fazla para var, sermaye azlığı diye bir sorun söz konusu değil.

Sorun, mevcut sermayenin temiz enerji teknolojilerine kanalize edilmesi. Bunun için de hükümetlerin temiz enerji yatırımlarını yatırımcı için ilginç hale getirmesi gerekiyor ki bunu yapan ülkeler çok güzel sonuçlar elde ediyorlar.

Bu bakımdan, ben sermaye meselesinin başlı başına bir sorun olacağını düşünmüyorum, önemli olan hükümetlerin bunu ciddiye alıp yatırım şartlarını cazip hale getirmesi. 2015'te Paris'teki iklim zirvesinden bugüne kadar temiz enerji yatırımları neredeyse yüzde 100 arttı. COP28'de verilen taahhütler için yatırımların yüzde 50 kadar artması gerekiyor ki olmayacak bir durum değil. Bu da yıllık yaklaşık 2,5 trilyon dolar yatırım demek" ifadelerinde bulundu.