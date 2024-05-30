Dalaman Havalimanı, elektriği güneş enerjisinden karşılayacak

Türkiye'nin en yoğun havalimanları arasında olan YDA Dalaman Havalimanı, yenilenebilir enerji üretimi ve sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında Türkiye için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, dünyanın enerji verimliliği en yüksek ve çevre dostu havalimanlarından biri olması hedeflenen havalimanında, güneş enerji santralinin ilk fazı 45 bin metrekarelik çelik yapıdan oluşan proje alanı üzerine 15 bin güneş panelinin kurulumu tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Laçin, havalimanının günün her saati elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Yılda yaklaşık 3 bin hanenin elektrik enerjisi talebine eşdeğer olan 8 bin 250 kilovat DC kurulu güce sahip olacağız. Havalimanı terminal binası çatısı üzerine kurulu dünyadaki en büyük GES projesine ülkemiz adına imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Hedef: Yeşil havaalanı olmak

YDA Dalaman Havalimanı'nın Türkiye'nin en yeşil havalimanlarından biri olma hedefi doğrultusunda pek çok farklı proje hayata geçirdiğini belirten Laçin, şunları kaydetti:

"Uçak emisyonlarının azaltılması için APU'ların daha az kullanılmasına ve ihtiyaç duyulmadığında kapatılmasına olanak sağlayacak anlaşmaların yapılması için havayolları ve yer hizmetleri şirketleriyle çalışmalara başladık. Havalimanındaki aydınlatmalarını tamamen değiştirerek LED aydınlatmaya geçtik, bu sayede elektrik tüketimini azalttık. Ayrıca, havalimanı apronunda operasyonlar için kullanılan ve havalimanı yöneticilerinin kullandığı araçları elektrikli araçlarla değiştirdik. Havalimanları için kurumsal olarak onaylanmış tek küresel karbon yönetimi sertifikasyon programı olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu programına girerek direkt olarak Seviye 2 'Azaltma' akreditasyonunu aldık. Gereksiz enerji kullanımını azaltmak için sensör tabanlı kontrol sistemi kurarak terminalin belirli alanlarında herhangi bir hareket olmadığında ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma gibi birden fazla sistemin havalimanı personeli tarafından otomatik veya manuel olarak kapatılmasını sağlıyoruz. Kağıt israfını azaltmak ve teması minimuma indirmek amacıyla, yolcularımızdan gelen öneri ve şikayetleri toplamak amacıyla QR kod kullanımına geçtik. Sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerimiz doğrultusunda bunlar gibi pek çok çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettirerek, yeşil enerjiye dönüşüm için üzerimize düşeni yapacağız."