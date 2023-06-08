Deniz taksileri yıllık 284 ton karbon ayak izini azaltacak

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılan çalışmaların bir parçası olarak, tüm Şehir Hatları gemilerinde sewage/pis su toplama, saklama, tahliye ve elektriksel takip sistemleri bakımları ile yenilenme işlemleri gerçekleştirildi.

Uygulamayla birlikte atık sular denize karışmadan atık toplama merkezlerine yönlendirilirken, Haliç Tersanesi'nde geçici atık toplama ve bekletme alanı da oluşturuldu. Gerçekleştirdiği bu çalışmalar sonucunda Şehir Hatları, ilk kez sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Dekarbonizasyon Projesi kapsamında çevresel etkiyi azaltmayı ve karbon salımını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Dekarbonizasyon Projesi kapsamında çevresel etkimizi azaltmayı ve karbon salımını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Deniz ulaşımında sürdürülebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli uygulamalar başlattık.

Bu bağlamda, 2021 yılında hayata geçirdiğimiz İBB Deniz Taksi projesini, dekarbonizasyon vizyonuyla sürdürülebilir çevreci Hibrit Deniz Taksiler’le genişlettik. Hibrit sisteme geçişle mevcut dizel Deniz Taksilerin yakıt tüketiminde yüzde 25’lik bir azalma olması ve beş Hibrit Deniz Taksinin ise yıllık 28.4 ton karbon ayak izini azaltacağını öngörüyoruz. Bu yıl ayrıca pilot olarak başlattığımız Sıfır Atık hedefiyle gemi ve iskelelerimize atık ayrıştırma kutuları da yerleştiriyoruz” dedi.