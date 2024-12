"Depolamalı enerjide teknoloji ihraç eden ülke olabiliriz"

Takip Et

Ülkemizin Avrupa ül­kelerine olan coğrafi yakınlığının yanında, önemli bir mühendislik avan­tajına sahip olduğunu ve Av­rupa'nın iş yapış şekillerine hâkimiyetinin bulunduğunu kaydeden Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDE­DER) Başkanı Can Tokcan, Türkiye’nin bu sektörde “üre­tim üssü” haline dönüştürü­lüp, dünyaya enerji depolama sistemleri ihraç edebileceği­ni söyledi.

Küresel ölçekte enerjiye olan talep her geçen gün ar­tarken, enerji depolama sek­töründe de geleceğe dönük projeksiyonlar belirginleşi­yor. Küresel ölçekte, depola­ma alanında 2035 yılına ka­dar toplamda 2 TWh’lik ku­rulum hedeflendiğini, bu yatırımın bedelinin 400 mil­yar doları bulduğunu anım­satan EDEDER Başkanı Can Tokcan, ülkemizde bu alan­da verilen 35 GW’a yakın ön­lisansın da 10 milyar doları aşan yatırımı beraberinde ge­tireceğini kaydetti.

Tokcan, “Bu yatırımların ne kadar büyük bir bölümü haya­ta geçirilirse ülkemiz ekono­misi adına o kadar büyük de­ğer yaratılacaktır” dedi.

Enerji depolama sektörü yatırımcısı dikkatli

Yenilenebilir enerji yatı­rımlarının hızlanması ile bir­likte şebekeyi yönetebilmek açısından ülkemizde depola­ma yatırımlarının hızlanması gerektiğine vurgu yapan Can Tokcan, Türk yatırımcısının özellikle depolama alanında dikkatli ancak hızlı yatırım gerçekleştirmek istediğini di­le getirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmanın yo­lunun enerji depolamadan geçtiğine dikkat çeken Can Tokcan, bunun için kapasite ve teknik altyapı problemle­rini çözerek ilerlemenin çok kritik olduğunu, depolama ol­madan yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmanın mümkün olmadığının altını çizdi.

Tok­can şunları kaydetti: “Depo­lama yatırımları çok hızlandı, küresel ölçekte 150 gigavatsa­atin üzerinde kurulum yapıl­mış durumda. Türkiye de bu alanda hızlanıyor. Bu, şebeke­yi yönetmeyi gerektiren stra­tejik bir konu olduğu için hem yönetiminin hem de geliştir­mesinin yerli şirketler tara­fından üstleniliyor olması şart. Aksi halde temelde yurt dışındaki firmaların kontrolü altında bir enerji şebekesi so­runu ortaya çıkacaktır.”

“Türkiye enerji depolamada Avrupa için iyi bir partner”

Ülkemizde özellikle depo­lama alanında önemli kat­ma değer yaratılabileceği­ni, bunun için şirketlerin ciddi bir tecrübe birikimi olduğunu aktaran Tok­can, sözlerine şöyle de­vam etti: “Biz katma de­ğeri Türkiye’de yaratalım, yurt dışına ihracat yapalım istiyoruz.

Hem doğalgaz it­halatını azaltarak cari açı­ğın azaltılmasına katkımız olsun, hem de teknoloji itha­latını bırakıp ihracata yönel­meyi hedefliyoruz. Bu alan­da faaliyet gösteren şirketler olarak ciddi bir know-how geliştiriyoruz. Ülkemiz, mü­hendislik becerileri ve iş ya­pış biçimleri sebebiyle avan­tajlı bir konumda. Çin’den hazır paket batarya ithal et­mek yerine, bunu ülkemizde üreterek dünyaya ihraç ede­biliriz. Normalde bazı şeyler dünyada gelişir, sonra Tür­kiye bir şekilde bunu adapte eder. Enerji depolama sektö­rü tüm dünyada büyüyor.

Av­rupa’nın tamamı depolama yatırımlarında çok hızlı iler­liyor. Avrupa ile uyumlu iş yapış şekli, teknik yaklaşım, destek, yazılım gibi konuları hesaba katınca özellikle Av­rupa için çok iyi bir partner olma potansiyelimiz var. Av­rupa ülkeleri bunun farkın­da olduğundan şu an Türki­ye’deki şirketlerle depolama alanında iş birliklerinin te­melini atıyorlar.”

“Finansman koşulları iyileştirilmeli”

Enerji depolama sektö­ründe yatırımların artması açısından, teşvik mekaniz­malarının ve finans koşulla­rının iyileştirilmesi gerekti­ğine dikkat çeken EDEDER Başkanı Can Tokcan, Türki­ye’de şu an için yatırım büt­çelerinin çok yüksek oldu­ğunu kaydetti. Zaman için­de bu durumun değişeceğine inandıklarını vurgulayan Can Tokcan, Türk şirketleri­nin yurt dışından bu alanda finansman getirebildiğini, Avrupa Bankaları’nın da “ye­şil bono” gibi mekanizmalar­la bu tip yatırımları fonlama­yı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

Depolama sektörü Avrupa’ya ihracata başladı

Hâlihazırda depolama yönetmeliği taslağının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlandığını, bu konuda çok ciddi yol alınmış olsa da yönetmeliklerin son halinin henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadığını aktaran Tokcan, bu durumun toplam sahaya yansıyacak yatırımı etkileyen kritik birçok parametre içerdiğini aktardı.

Kamunun bakış açısına paralel şekilde, yönetmeliklerin katma değerin Türkiye’de üretilmesi, kaliteli sistemlerin ülkemizde kullanılması ve yatırımcıların korunacağı şekilde tamamlanması adına sürece katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Tokcan, “Sektör olarak Avrupa’da iş yapmaya başladık bile. Macaristan, Bulgaristan ve İspanya gibi ülkelere ürün teslimleri ve kurulumları yapıyoruz. Şirketlerimiz yurt dışına sistem, hizmet ve yazılım ihracatı gerçekleştiriyor olmanın yanı sıra farklı ülkelerde yatırım yapmaya başladı” dedi.