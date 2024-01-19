Dijital Dönüşüm, karbon nötr hedefine yaklaştırıyor

Başak Nur GÖKÇAM

İklim Değişikliğine Uyum için Yeni Uygulamalar (New Apps for Climate Adaptation) adlı oturumda konuşan Çakıroğlu, “Koç Topluluğu’nun kültürel dönüşümünün yapı taşlarından biri olan dijital dönüşüm, karbon nötr olma hedefimize giden yolda önemli ivme kazandırıyor” dedi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından Güvenin Yeniden İnşası (Rebuilding Trust) ana teması ile 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Davos Zirvesi, 120 ülkeden 2 bin 800’e yakın lideri bir araya getirdi. Zirve kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliğine Uyum için Yeni Uygulamalar (New Apps for Climate Adaptation)” başlıklı oturumda konuşan Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun iklim değişikliğine uyum sürecindeki önceliklerini ve bu alanda geliştirdikleri teknolojilerin faydalarını katılımcılarla paylaştı.

Dijital dönüşümün, Koç Topluluğu'ndaki kültürel dönüşüm yolculuğunun yapı taşlarından biri olduğunu hatırlatan Çakıroğlu, 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerine vurgu yaparak, dijital ve yeşil dönüşümün bu hedefe giden yolda önemli bir ivme kazandırdığını söyledi. “Su kıtlığı, iklim değişikliği kaynaklı en önemli problemler arasında yer alıyor” diye devam eden Çakıroğlu, bu nedenle su verimliliğini artıracak projelerin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Çakıroğlu, “Bu kapsamda suyun verimli kullanımına yönelik teknolojiler geliştiriyor ve tüm değer zincirimizde iklim değişikliğine uyum için gerekli adımların atılmasına öncülük ediyoruz” dedi.

Barajlardaki tahminlerde doğruluk oranını % 90’a yükseldi

Su kaynaklarının korunmasına ve su havzalarının etkin yönetimine katkı sağlayan teknolojilere örnek veren Çakıroğlu, “Yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketimiz Entek, bilgi teknolojileri şirketimiz KoçDigital ile aynı miktarda su ile daha fazla enerji üretmeye yönelik bir projeyi hayata geçirdi.

Yapay zekâ destekli proje, geçtiğimiz 25 yıldaki sıcaklık, nem, kar kalınlığı, topografik özellikler gibi 56 farklı değişkeni makine öğrenimi ve derin öğrenme ile analiz ederek, portföyümüzdeki Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerine gelebilecek su miktarına ilişkin tahminlerde bulunuyor.

Projemizin başarılı uygulaması sayesinde; Menzelet Hidroelektrik Santralimiz için tahminlerin doğruluk oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını, enerji üretiminin yüzde 2,5 oranında artmasıyla yaklaşık 7 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerjinin ekonomiye kazandırılacağını hesaplıyoruz” diye konuştu.