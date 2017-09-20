Doğa temelinde buluşan 25 yıllık halk hareketi

20 Eylül 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Yaşanabilir bir gelecek için gönüllüleri ve destekçileriyle birlikte çalışan TEMA Vakfı, bu yıl 25. yaşını kutluyor. TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, vakfın kuruluş yıl dönümü olan 11 Eylül’de yaptığı açıklamada, TEMA Vakfı’nın, 25 yılda Orman Bakanlığı iş birliğinde ve bağışçılarının desteği ile yaklaşık 17 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 14,5 milyon fidanı toprakla buluşturduğunu, yaklaşık 22 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 700 milyon meşe palamudu ektiğini, farkındalık çalışmaları ve doğa eğitimleri ile 3 milyon çocuğa ulaşıldığını söyledi.

TEMA Vakfı, 650 bini aşkın gönüllüsü ile kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir yaşam ilkesi ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Deniz Ataç, “Bu ilkeden hareketle yaşam tercihlerimizin doğaya olan etkilerini anlayan, erozyon ve çevre sorunlarına karşı duyarlı, doğa ile güçlü bağlar kuran nesiller yetiştirmek için yıllardır doğa eğitimleri veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Türkiye’nin 81 ilinde, okul öncesinden, liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için geliştirdiğimiz doğa eğitim programları ve farkındalık çalışmaları ile bugüne kadar 3 milyon çocuğumuza ulaştık” diyor.

“Kurucularımız A. Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı’nı doğaya karşı bilgili, ilgili ve tepkili bir kamuoyu oluşturmak için kurdular. Ne mutlu bize ki bugün gelinen noktada TEMA Vakfı’nın yüz binlerce gönüllüsü ve destekçisi ile bir halk hareketi olduğunu ve toplumda her yaştan, her görüşten insanı doğa temelinde buluşturduğunu söylememiz mümkün” diye sözlerine devam eden Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Yaşam şeklimiz, tüketim alışkanlıklarımız yaşam üreten toprağın yok olmasına neden oluyor ve 1 cm toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Bugün dünyada karşı karşıya kaldığımız gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim, su stresi, adaletsiz paylaşım gibi sorunların temelinde insanın doğadan uzaklaşması ve doğanın bir parçası değil sahibi olduğunu düşünmesi yatıyor” yorumunu yapıyor.

Her görüşten insanı doğa temelinde buluşturuyor

TEMA Vakfı da 25 yıldır insanla, parçası olduğu doğa arasında bağlar kurmak; doğal varlıklarımızı; havamızı, suyumuzu, toprağımızı korumak için çalışıyor. Vakfı’n 25 yıldır gerçekleştirdiği çalışmalara bakacak olursak;

► Bugün Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluşturulan en az bir orman bulunuyor.

► 20-25 yıl önce TEMA Vakfı’ndan doğa eğitimi alan, bugün gönüllü, bağışçı ve destekçi olan 3 milyondan fazla çocuk var.

► Türkiye’nin her ilinde yüz binlerce TEMA gönüllüsü ve destekçisi; 81 il temsilciliği, 300 ilçe sorumluluğu, üniversitelerde 130 Genç TEMA Topluluğu var.

► Doğal varlıkların korunması için atılan her adımın; yapılan her itirazın altında doğa yararına bilimsel nedenler olduğundan, TEMA tarafından 25 yılda açılan/müdahil olunan 239 davanın yaklaşık yüzde 70’i TEMA’nın lehine sonuçlandı, 68’i ise devam ediyor.

► Bugüne kadar yapılan çevre seminerleri ile 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine ulaşıldı. ► 250 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi gerçekleştirildi ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak için projeler hazırlandı, kampanyalar düzenlendi.

► Çevre ile ilgili 90’dan fazla kitap hazırlandı.