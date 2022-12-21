Dünya devleri hidrojen yakıtlı yeşil çelik üretimi için anlaştı

Çelik üreticileri, sera gazı emisyonları ile mücadele kapsamında demiri cevherinden ayırmak için elektrik kullanarak karbon dioksit salınımı gerçekleşmeden yeşil çelik üretmenin yollarını araştırmayı sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda bir araya gelen ortaklar, Avusturya’nın Linz kentinde bulunan genel merkez yakınında tesis kurmayı planlıyor.

Dünyanın ilk doğrudan indirgeme süreci olacak

Yeşil çelik üretimi için harekete geçen Fortescue’nin yeşil teknolojiler şubesi FFI, ülkedeki en büyük özel çelik üreticileri arasında yer alan Endonezyalı GRP ile iş birliğini sürdürüyor. Avusturya’da test aşamasında olan yeni demir üretim sürecinin, Primetals Technologies’in ince hidrojen cevheri indirgeme (HYFOR) ve izabe çözümleri teknolojisine dayalı olacağı belirtiliyor.

HYFOR’un, 1850’li yıllarda İngiliz mühendis William Bessemer’in patentlerine dayanan bir süreç olan sinterleme ya da peletleme benzeri bir aglomerasyon adımı gerektirmediği ifade edilirken, toz demir cevheri için ise dünyanın ilk doğrudan indirgeme süreci olduğu düşünülüyor.

Projenin pilot tesisi 2021’in sonundan bu yana faaliyetini sürdürürken, FFI’ye göre ise Primetals, Fortescue’nun Pilbara madenciliğindeki demir cevheri üzerinde başarılı denemeleri bulunuyor. Projede Fortescue’nin esas sorumlu olduğu alan ise demir cevheri kalitesi ve hazırlanması hakkında bilgi sağlamak ve pilot tesiste çeşitli demir cevheri türlerini tedarik etmekten geçiyor.

Demir cevheri ve çeliğe yönelik küresel talebin gelecek yıllarda daha da güçleneceğini belirten FFI CEO’su Mark Hutchinson, “Emisyonları ortadan kaldırmak için yeşil enerjiyle desteklenen daha temiz, daha yeşil bir endüstriye ihtiyacımız var” diyor.

Saatte üç ila beş ton yeşil sıcak metal kapasiteli endüstriyel ölçekli bir prototip tesis tasarlanacağı belirtilirken, FFI ise projeyi, demir cevheri tozları için hidrojen bazlı doğrudan indirgeme tesisini izabe tesisine bağlan ilk teknik çözüm olarak ifade ediyor.

Voestalpine’in ‘Greentech’ programı ile çelik üretimini karbondan temizlemek için net planı olduğunu belirterek önemli bir ilk adım olduğuna vurgu yapan Voestalpine Çelik Bölümü Başkanı Hubet Zajicek, “2027’den itibaren kademeli olarak hibrit elektrikli çelik yoluna geçiş olacak” diyor.

Yeşil hidrojen kullanılarak karbon nötr çelik üretilecek

Misyonlarının yeşil hidrojen kullanarak karbon nötr çelik üretimi yapmak olduğunu belirten Zajicek sözlerine şunları ekliyor: “Bunun için gelecek vaat eden çığır açıcı teknolojiler konusunda şimdiden yoğun araştırmalar yürütüyoruz."

Yeni tesiste kullanılacak olan hidrojenin, H2Future isimli proton değişim membranı (PEM) elektrolizörü işleten Avusturyalı yenilenebilir enerji üretici Verbund’dan geleceği belirtiliyor. Fortescue ise söz konusu tesisi, 6 MW’ı aşan kapasitesi ile çelik üretiminde dünyanın en büyüğü olacağı şeklinde nitelendiriyor