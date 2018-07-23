Dünya kaynaklarını 153 gün öncesinden tükettik

23 Temmuz 2018

Araştırma şirketi Global Footprint Network, doğanın bir yıl içinde yerine koyabileceği kaynakların 212 gün içinde tüketilmesi ile yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Açıklamada bu yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nün iki gün öne alınarak 1 Ağustos tarihine çekildiği belirtildi. Bu da insanların yeryüzünün karbon, gıda, su, toprak ve ağaç gibi kaynaklarını yıkıcı miktarlarda tükettiği anlamına geliyor.

Yapılan araştırmaya göre yeryüzü kaynaklarına duyulan iştahın sürdürülebilmesi için şimdiki Dünya'nın 1,7 katı büyüklüğünde bir gezegene ihtiyaç var. İnsanların hesaplamaların yapıldığı 1970'li yıllardan beri ekolojik borcu sürekli yükseliyor.