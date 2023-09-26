Dünya Temizlik Günü’nde ISS’liler yaklaşık 6 ton atık topladı

Sürdürdüğü atık yönetimi, karbon emisyonunda net 0 hedefi gibi çalışmalarla adından söz ettiren ISS Türkiye, bu defa Dünya Temizlik Günü için Türkiye’nin dört bir yanındaydı.

9 farklı lokasyonunda toplam 700 gönüllünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte toplam 5.718 kilogram atık toplandı. ISS Türkiye’nin Elazığ Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Başakşehir Şehir Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görev yapan gönüllüleri, çevrenin korunmasının önemine dikkat çekmek için etkinlikte hazır bulundu.

Böylece daha temiz bir gezegen ve atıksız bir dünya için kolları sıvayan ISS Türkiye, her yaştan ve meslekten gönüllülerle birlikte çevre temizliğine Dünya Temizlik Günü’nde katkı sunmuş oldu. Finalde ISS Türkiye gezegenin korunmasına yönelik bakış açısını bu etkinlikle yineleyerek, sadece Dünya Temizlik Gününde değil, yılın her vaktinde insanlar, mekanlar ve dünya için fark yaratmaya devam edeceklerinin de sinyalini verdi.