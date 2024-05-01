Düşük karbonlu üretim yapan işletmelere destek verilecek

Dünya Bankası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde başlatılan ' Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi'nin açılış etkinliğini dün yapıldı.

Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ile İklim Değişikliği Başkanlığı Genel Müdürü Halil Hasar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özhaseki, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'nin ortaya konulduğunu, yeşil dönüşüm için iklim kanunu önerisini ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi için yürütülen çalışmaları Meclis'e getireceklerini ve bunu kanuna dönüştürmek istediklerini söyledi. Yeşil alan miktarını artırdıklarını da anlatan Özhaseki, iktidarları döneminde 7 milyardan fazla ağacı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

“Sıfır Atık'tan 185 milyar TL finansman”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 513 yerde Millet Bahçesi projesine başladıklarını belirten Özhaseki, kişi başına düşen yeşil alanın 14 metrekareyi geçtiğini, bunu artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Sıfır Atık konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Özhaseki, bu mücadelenin Türkiye sloganı olmaktan çıktığını, dünya markası haline geldiğini vurguladı. Bakan Özhaseki, Sıfır Atık'ın döngüsel ekonomi olduğunu dile getirerek, "Sıfır Atık'tan son birkaç sene içerisinde elde ettiğimiz finansman 185 milyar lira civarında. Bu verdiğimiz mücadelede geri kazanımlarımızla tam 498 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu. 127 milyon varil petrolden de iktisat etmiş olduk" şeklinde konuştu.

“Dünyada ilk örnek olacak”

Bugünkü projeyle yeşil dönüşüm hamlesinin de başlatıldığını anlatan Özhaseki, "Dünyada ilk örneği olacak. Bugün burada başlatacağımız bu projenin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da yer alan yeşil dönüşüm hedefine uyumlu gerçekleştirileceğini de biliyoruz.

Bu kapsamda piyasa temelli mekanizmalarla, yenilikçi yeşil teknolojinin kullanımının teşvik edilmesi, daha düşük karbonlu üretim yapan işletmelerin ön plana çıkarılması ve desteklenmesi gibi ana hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı. İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar da projenin amacının, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Hasar, "Proje çıktıları, ülkemizin Orta Vadeli Program'da yer alan yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda ulusal karbon fiyatlandırma araçları ve uluslararası karbon piyasalarına katılım yoluyla düşük karbonlu kalkınma çabalarımızı destekleyecek niteliktedir" diye konuştu. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ise 17 ülkeyle karbon alanında çalıştıklarını ve Türkiye'nin bu proje ile bir ilk olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu alanda gösterdiği liderliği kutladığını belirten Lopez, proje sayesinde yüksek emisyondan düşük emisyona geçiş sağlanacağını söyledi.

“200 bin konutun teslimatını yapacağız”

Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 14 ay geçtiğini, bu süre zarfında gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Bugüne kadar yapımı tamamlanan 76 bin konut ve köy evinin anahtarlarının hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Özhaseki, sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacaklarını, her ay 10-15 bin konutu teslim etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Şu anda 1240 yerde şantiyenin bulunduğunu ve 110 bin kişinin çalıştığını dile getiren Özhaseki, 4 bin 333 köyde depreme dayanıklı ev yaptıklarını aktardı.