Emirates’ten sürdürülebilir uçuş

Dubai Uluslararası Havalimanı’ndan (DXB) kalkış yapan uçuş, Kaptan Pilot Fali Vajifdar ve Khalid Nasser Akram komutasında gerçekleşti. Uçuş ile sektörün SAF kullanımında ölçeği artırma hedefine paralel yaşam döngüsü CO2 emisyonlarını azaltmak için geniş çaplı çalışmalara destek sağlıyor.

Uçuşu değerlendiren Emirates Havayoplu Operasyon Direktörü Adel Al Redha, “Bu uçuş, Emirates için bir dönüm noktası ve sektörümüz için olumlu bir adım teşkil ediyor. En büyük sorunlarımızdan biri olan karbon ayak izimizi azaltmak için birlikte çalışıyoruz. %100 SAF kullanılan bu test uçuşunun gerçekleştiğini görmek için uzun bir yol kat ettik” dedi.