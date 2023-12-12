Enerjisini güneşten alarak doğal atıktan yakıt üretiyor

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2022'de bir girişimci tarafından 18 bini kapalı 71 bin 500 metrekare alan üzerine pelet (sıkıştırılmış malzemelerden üretilen bir tür yakıt) fabrikası kuruldu.

Fabrikanın çatısı ve bahçesine yerleştirilen güneş panellerinden elde edilen enerji ile doğal orman atıklarından pelet üretimine başlandı. Son yıllarda ısınma amaçlı kullanılan ve çevre dostu özelliği ile alternatif yakıtlar arasında gösterilen pelet, talaş, odun yongaları, çam ağaç kabukları gibi doğal orman ürünü atıkların kurutulup öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması ile elde ediliyor.

Saatte 5 ton üretim gerçekleşiyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan girişimci İbrahim Kalbur, peletin, karbon salımı ve kül açığa çıkarmaması nedeniyle kömüre göre daha çevreci olduğunun altını çizerek, “Ham maddeyi Erzincan ve çevre illerdeki talaş, odun yongaları, çam ağaç kabukları gibi doğal orman ürünü atıklardan temin ediyoruz. Biz de çevre dostu olan bu yakıtın Türkiye'de bir geleceğinin olduğunu düşünerek bu yatırımı yapmaya karar verdik" dedi.

Pelet üretiminin, Türkiye'de birçok üründen gerçekleştirildiğini, en kaliteli peletin ise çam odunu ve talaşından yapıldığı bilgisini veren Kalbur, "Biz de Erzincan'da yüzde 100 çamdan, ladin ve köknar ağaçların karışımı ile pelet üretmekteyiz. Fabrikada saate 5 ton üretim kapasitesine sahibiz. Kurduğumuz fabrika bölgenin en büyük pelet fabrikasıdır. Aynı zamanda Türkiye'de bu metrekarede en büyük pelet üretim tesisini Erzincan'a kazandırmış olduk.

Ürettiğimiz peleti Sivas, Tunceli, Erzurum ile Sinop'tan Artvin'e kadar olan Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ne pazarlamaktayız" diye konuştu. Erzincan'ın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla kereste imal eden il konumuna geldiğini belirten Kalbur, "Ham madde noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bu da keresteciliğin Erzincan'da ve bölgemizde çok güçlü olmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Turizmde fosil yakıt tüketimi yasak

Doğal gazın evlerde ve sanayide kullanım ücretleri arasında farklılığın bulunduğunu aktaran Kalbur, "Sanayide kullanılan doğal gazın metreküp fiyatları evlere göre çok yüksek. Tabii ülkemizde bulunan fabrika sahipleri, işletmeler ve iş insanları şu anda çevreci yakıt olan pelete yönelmeye başladı. Biz sektörde yeni olmamıza rağmen şu anda birçok fabrika ile pelet bağlantımız var ve yakıtını temin ediyoruz. Türkiye turizm alanlarında fosil yakıtların tüketilmesi yasak. Bu nedenle ya doğal gaz ya da çevre dostu pelet yakıtını tüketmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Sektör 10 ay içinde büyüdü

Pelet sektörünün Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır oluşmaya başladığını belirten Kalbur, "Gelecekte bu sektörün ülkemizde çoğalarak artacağı inancındayım. Doğal gazın olmadığı yerlerde insanlar fosil yakıt yerine aynı kalori miktarına sahip çevre dostu olan pelet yakıtını daha çok tercih etmektedirler" dedi.