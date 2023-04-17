Eskişehir, Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi'yle Türkiye’ye örnek
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde kurulan “Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi” yeşil dönüşümde farkındalığı artırmak için Türkiye’de bir ilke imza attı. Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, etkileyecek Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yerine getireceği sorumlukları, stratejik amaç ve hedeflerini ortaya koyan “Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi”ni toplantıyla açıkladı.
Ayşe KAYTAN UÇAK
ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan İklim Yasası’nın üretim ve ticarete ciddi etkileri olacağını söyledi.
ESO tarafından kurulan Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’nin bu konuda üyelerine destek verdiğini aktaran Kesikbaş, “Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi hesaplamaları, yeşil dönüşüm, temiz üretim gibi alanlarda seminer, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan birimimiz, yeşil yakalı akademisi ve yeşil yakalı profesyoneller iletişim ağı gibi girişimlerle de öncü rol oynamaktadır. Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Eskişehirli sanayicilerin ve Eskişehir Sanayi Odası’nın yol haritasını çizecek rehber doküman niteliği taşıyor” dedi.
Toplamda 4 milyar dolar ihracatının neredeyse yarısını AB ülkelerine gerçekleştiren Eskişehir için Yeşil Mutabakat sürecinin son derece kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Kesikbaş, Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak olan sınırda karbon vergisi ve emisyon ticaret sisteminin Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ticaretini kökten değiştireceğini kaydetti. Kesikbaş, İklim Yasasıyla üreticilerin daha yeşil, çevreci ve sürdürülebilir imalat yöntemlerini kullanmalarının talep edildiğini, bu koşulları sağlayamayan ürünlerin ticaretinde karbon vergisi başta olmak üzere önemli engellerin devreye alınacağına dikkat çekti.
İlk bakışta Türkiye’deki üreticiler için korkutucu gibi görünse de, uygulamanın hem iklim değişikliğinin önüne geçeceğini hem de temiz üretim yapan sanayicilerin Avrupa Birliği ile olan ticaretinde önemli avantajlar sağlayacağını kaydeden Kesikbaş, şunları söyledi: “Üreticilerimiz ürünlerini AB’ye sürdürülebilirlik koşullarını sağlayarak vergisiz olarak gönderebilecekler. Çevreci üretim yaptığını kanıtlayan firmalarımızın AB’deki müşterileri artacak ve daha çok tercih edilir hale gelecekler.”
Avrupa Birliği’nde artık dijital ve yeşil dönüşümün ayrı ayrı değil, kardeş kavramlar olarak “ikiz dönüşüm” adı altında konuşulduğunu belirten Kesikbaş, “Hem yeşil hem de dijital dönüşüm bundan sonraki süreçte hayatımızın olmazsa olmazı olacaktır. O nedenle Eskişehir’in de ikiz dönüşüme hazırlıklı olması gerekiyor.
Eskişehir Sanayi Odası olarak biz de yapmış olduğumuz tüm faaliyet ve projelerde ikiz dönüşüm odaklı bir yaklaşım sergilemekteyiz. Geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız Eskişehir Model Fabrika projesi de ikiz dönüşüm odağında firmalarımıza çok yakın zamanda verimlilik, yalın üretim ve dijitalleşme alanlarında hizmet verecek bir yapı olacak. Bununla birlikte Oda olarak gereksiz elektrik kullanımının önüne geçmek ve kâğıt tüketimini azaltmak amacıyla akıllı bina ve kağıtsız ofis uygulamasına geçiş yaptık. Hem çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor hem de ciddi bir zaman ve ekonomik kazanım sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Vizyon belgesi 2053’e giden yolu belirleyecek
ESO Meclis Üyesi ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, yeşil dönüşümün getireceği fırsatları ve tehditleri ESO üyelerinin en iyi şekilde anlayarak süreci fırsata çevirmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Bugüne kadar 15 firmanın kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını yaptıklarının bilgisini veren Benli, düzenlemiş oldukları farkındalık eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve Yeşil Akademi ile toplam bin 541 kişiye ulaştıklarının altını çizerek şunları söyledi:
“İklim değişikliğinin engellenmesi noktasında sanayicilerimize büyük görevler düşüyor. Hedefimiz tüm sanayicilerimize ulaşmak, Yeşil Mutabakat kapsamında bilgilendirmek ve karbon nötr hedefi doğrultusunda yol göstermektir.
Bu kapsamda hazırlanan Vizyon Belgemiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Eskişehirli sanayicilerin ve Eskişehir Sanayi Odası’nın yol haritasını çizecek bir rehber doküman niteliği taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile diğer Oda’lara da örnek olmayı amaçlarken, Türkiye’nin 2053 sıfır karbon hedefine ulaşması için atılması gereken tüm adımları hızlıca atarak bu konuda öncü Oda olmayı hedefliyoruz.”
Eskişehir Sanayi Odası’nın hazırladığı “Avrupa Birliği İklim Değişikliği Politikalarına Uyum İçin Temiz Üretim” adlı projenin Avrupa Birliği’nden 110 bin Euro destek almaya hak kazandığını açıklayan Benli, “Proje sahibi Eskişehir Sanayi Odası, proje ortağımız ise Barselona Ticaret Odası’dır. Hibe oranı yüzde 90, süresi ise 18 aydır. Proje faaliyetleri kapsamında farkındalık çalışmaları, seminerler, eğitim ve danışmanlık programları gerçekleştirilecektir” diye konuştu.