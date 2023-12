Garanti BBVA 300 milyar avro sürdürülebilir finansman hedefliyor

Takip Et

Başak Nur Gökçam

TÜSİAD ve Chapter Zero Türkiye iş birliğinde düzenlenen ‘Sürdürülebilir Finans Etkinliği’ Garanti Bankası ev sahipliğinde Salt Galata’da gerçekleşti. Etkinlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel ticaret ve finans piyasalarını etkileyecek gelişmelere uyum sağlanabilmesi sürecinde sürdürülebilir finans alanındaki gelişmeler ele alındı.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle, “Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre net sıfır ekonomiye geçiş için 2050 yılına kadar küresel olarak yaklaşık 50 trilyon dolar finansmana ihtiyaç var. Yine aynı kurum tarafından yayımlanan başka bir rapora göre iklim krizi ile mücadele için küresel temiz enerji yatırımlarının 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 4 ila 5 trilyon dolar finansmanla desteklenmesi gerekiyor. Bu miktar mevcut yatırımların 3 katından daha fazla bir artış gerektiğine işaret ediyor. SHURA’nın Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı çalışması ise Türkiye’nin enerji dönüşümü için 2030’e kadar 45 milyar dolar finansmana ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Bu miktarda finansmanın sağlanması, yeşil ekonominin inşası ve sürdürülebilir projelerin desteklenmesi için de finans sektörünün dönüşümü kaçınılmaz. Ve ülkemizin sürdürülebilir finansmanın yaygınlaşması için iş dünyasının yanı sıra diğer tüm aktörlerin de desteği şart” dedi.

“Yönetim kurumlarında öncelik haline getirmek istiyoruz”

Chapter Zero Türkiye’nin, Dünya Ekonomik Forumu iş birliğinde başlatılan küresel iklim yönetişimi girişiminin 28’inci yerel inisiyatifi olarak temmuz ayında kurulduğunu hatırlatan Ebru Dicle, “TÜSİAD’ın ev sahipliğinde EBRD ile Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği stratejik ortaklığında ve Deloitt’ın içerik desteğiyle hayata geçirildi. Bu girişimle Türkiye’deki yönetim kurulları ve üst düzey yönetimde iklim yönetişiminin desteklemeyi amaçlıyoruz. İklim değişikliği konusunu yönetim kurumlarında öncelik haline getirmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Toplantıda konuşan Chapter Zero Türkiye Yürütme Komitesi Üyesi ve Garanti BBVA Müşteri Çözümleri, Dijital Bankacılık ve Finansal Teknolojilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Chapter Zero Temmuz 2023’te TÜSİAD’ın ev sahipliğinde birçok paydaşla kuruldu. Kurulurken 2 önemli var. Bunlardan biri yönetim kurulu üyelerini, üst yönetim, yöneticileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda eğitmek yön vermek ve ajandalarının içinde bunun yer almasını sağlamak. Diğer taraftan da sürdürülebilir finansman konusunda kaynakların doğru aktarımı, risklerin yönetimi alanında Chapter Zero, global olarak uzmanlığını geliştirmekte ve uzmanlığını da Türkiye’deki paydaşlarıyla birlikte ortaya koymak istemektedir.

Garanti BBVA 1995 yılında çevreci kart çıkarttı ve son 17 yılda yapısal olarak takımlarımızla, sürdürülebilirlik üzerinde çalışmaktayız. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bakacak olursak 2030’a kadar her yıl 5-6 trilyon dolarlık bir yatırım gerekiyor. Biz Garanti BBVA grubu olarak 2025 yılının sonuna kadar sürdürülebilir finansman hedefi 300 milyar euro. Hedefler her ne kadar yukarda, biz her ne kadar geride olsak da, ileri hareketlenen bir durum olduğunu da görüyoruz” dedi.

Türkiye için hedef 400 milyar TL

Türkiye’de Garanti BBVA olarak 2023’ü 120 milyar TL’nin üzerinde sürdürülebilir finansman hacmiyle tamamladıklarının bilgisini veren Süzer, “2025 yıl sonuna kadar da bu rakamın minumum 400 milyar TL seviyesine ulaşması için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca TÜSİAD’ın Sürdürülebilir Finansman grubu ile kurumların sürdürülebilir finansmana nasıl erişebileceğinin netleşmesi rapor hazırlığı içindeyiz. Onun arkasından da Türkiye’deki hedeflerin neler olduğuna ilişkin görüşler de ayrı bir rapor ile ortaya çıkarılacak” diye ekledi.