23 Ekim 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Nüfus artışı şehirlerin daha fazla insanı barındırabilmesi için genişlemesine neden oluyor. Refahın adil bir şekilde dağılması, sosyal adalet daha da önem kazanıyor. Şehirlerimiz bir yandan günümüz sorunlarına çözüm ararken, bir yandan da geleceği şekillendirmeye çalışıyor. İşte bu doğrultuda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek 3.Yeşil Binalar Ötesi Konferansı’nda Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği ele alınacak.

Yeşil Rapido, 3.Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı, Dünya Şehircilik Günü olarak kutlanan 8 Kasım 2017 tarihinde “Future & Cities - Geleceğin Kentleri, Kentleri Geleceği” teması çerçevesinde düzenleniyor.

Konferansa konuk konuşmacı olarak iki ünlü İngiliz Mimar Bob Allies ve Peter Barber katılacak. Konferans'ta, Peter Barber'in yanı sıra Türkiye’den önde gelen STK'lar, proje geliştiricileri, mimarlar ve akademisyenler, yapı sektörünün profesyonelleri, karar verici kamu kurumlarının yetkilileri katılacak.

İngiltere’nin en büyük mimarlık ve kentsel planlama ofislerinden biri olarak 1984 yılında Bob Allies ve Graham Morrison tarafından kurulan Allies and Morrison Mimarlık ve Kentsel Tasarım Ofisi, kurulduğu günden bugüne 41 RIBA ödülüne layık görüldü. Birleşik Krallık dışında Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Amerika dahil omak üzere uluslararası alanda pek çok projeye imza atan Allies and Morrison kurucu ortaklarından Bob Allies, bir mimarın yapabileceği en iyi şeylerden birinin, uzun ömürlü, kuşaklar boyunca koşullara adapte olabilen binalar tasarlamak olduğunu söylüyor. Allies, gelecekteki binaların 'yüksek performanslı' binalar olması gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca bu binaların gelecekteki küresel iklim değişikliğine ve beklenmedik koşullara karşı esnek olmasının yanı sıra iklimle birlikte çalışan yapılar olması gerektiğini savunuyor.

Dünyaca ünlü İngiliz mimar Peter Barber konuk konuşmacı

Yüksek yoğunluklu alanlarda düşük katlı kentsel konut planları geliştiren Peter Barber’ın projeleri uluslararası birçok ödül aldı ve İngiliz konutlarının geleceği için bir model olarak lanse edildi. Peter Barber, mimarlığı bir yandan tasarım zanaatkârlık ve malzemelerin birleşimi iken, bir yanda da ekonomik, sosyal, politik boyutları olan bir meslek olarak tanımlıyor.