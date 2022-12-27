Geri dönüştürülmeyen piller, 140 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde

Her yeni yıl sürecinde olduğu gibi bu yıl da tüketicinin yeni cep telefonları, tabletler, kulaklıklar ve televizyon satın alımına yönelmesi eski elektronik ürünlerin kullanımdan kaldırılmasına ve ciddi miktarda zehirli e-atık artışına neden oluyor. Elektronik atığın sürdürülebilir bir şekilde yok edilebilmesinin olasılıkları araştırılmaya devam ederken, Portsmouth Üniversitesi’nde yapılan farklı bir çalışma, e-atığın ciddiyetini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, pilleri geri dönüştürmemenin ‘her yıl 140 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer kirlilik riski’ taşıdığı görüldü.

E-atık meselesinin acilen ele alınması gerekiyor

Çalışmanın baş yazarı Dr. Diletta Acuti, elektronik atıkların, acil olarak ele alınması gereken çok büyük bir sorun olduğunu belirterek, “E-atık genellikle cıva, kurşun gibi tehlikeli maddeler içerir. veya herhangi bir işlem veya özel önlem olmaksızın düzenli depolama alanlarına karışan, çevre ve insan sağlığına uzun vadede önemli zararlar veren asit” diyor. E-atığın yeterli şekilde arıtılmasının çevresel bir gereklilik olduğuna vurgu yapan Acuti, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “E-atık dağlarına neden olan daha fazla teknoloji satın alıyoruz ve sorun daha da kötüye gidecek, ancak bu atığın uygun şekilde bertaraf edilmesi ancak tüketicilerin aktif olarak geri dönüşüme katılmasıyla sağlanabilir.”

Mecazi dil tüketicide daha etkili sonuçlar veriyor

Kuzey İtalya’da çöp kutularının yakınlığının ve geri dönüşümü teşvik etmek için kullanılan dilin önemi üzerinde duran araştırmacılar, eski pilleri toplamak için bir dizi çöp kutusu yerleştirerek, yeni planla ilgili bilgilendirmek adına ilk adımda mektup gönderiyorlar. Mektupların bir kısmı bunun geri dönüşüm çabalarını teşvik edip etmeyeceğini görmek için mecazi bir dil içerirken, diğer kısmında ise harfler sayısal bilgiler içeriyor. Deney sonucunda ise mecazi dilin tüketicilerin eylemleri üzerinde daha güçlü bir etkisi olduğu ortaya konuluyor.

100 kişinin e-atıklarını atma çabalarını nasıl etkilediğini analiz eden bir saha deneyinin gerçekleştirildiği araştırmada, özellikle üzerinde durulan konu ise pillerin imha edilmesi. Bir pilin yaklaşık olarak bir gram cıvar içerdiğini belirten Dr. Acuti, bu miktarın yedi küvete eşdeğer miktarda suyu kirletebileceğini ve her yıl 140 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer miktarda kirletme riski bulunduğunu belirtiyor. E-atık kutularını stratejik olarak yerleştirerek ve imha edilmesi için gerekli plana ilişkin bilgileri kolay anlaşılır hale getirerek, tüketicilerin davranışlarının gerçekten değiştirilebilir olacağını belirten Acuti, araştırmanın başarılı imha planlarını uygulamak için yararlı olacağını düşündüklerini söylüyor.