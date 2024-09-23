Geri dönüştürülmüş camdan tuğla ürettiler
İnşaat sektöründeki dönüşüme ayak uydurularak yeni malzemeler geliştirmeye yönelik çalışmalar hızlandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim insanları geri dönüştürülmüş camdan, geri dönüştürülebilir cam tuğla üretmeyi başardı.
Başak Nur GÖKÇAM
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yapı ve inşaat sektörü, dolaylı emisyonlar dahil edildiğinde küresel karbon salımının yüzde 37’sinden sorumlu. Bunun yanı sıra hesaplamalara göre inşaat sektöründen kaynaklı yıllık atık miktarı ise 100 milyar tona yakın.
Sektör, karbon salımının ve atık miktarının azalması için yeşil dönüşüme uyum süreci yaşıyor. Bu kapsamda özellikle yeni geliştirilen malzemeler dönüşümde ilerleme kaydetmek ve sürdürülebilirlik hedeflerindeki başarı açısından büyük öneme sahip.
Sürdürülebilir döngüde yapı geliştirmek üzere çalışan ve bir binanın malzemelerini yeniden kullanmanın yanı sıra yeniden işlevlendirme üzerinde çalışan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim insanları, geri dönüştürülmüş cam kullanarak tuğla geliştirdi. Geliştirilen yeni tuğlanın, binanın ömrü bittiğinde sökülerek aynı fiziksel yapı bloklarını kullanan nesiller boyu binalara tedarik edebileceği belirtildi. Cam tuğla kullanımı ile yeni malzemelerin üretimi en aza indirilebilecek ve inşaat sektörünün içerdiği karbonun da azaltılması amaçlanıyor.
Tuğlalar yapboz gibi birbirine geçecek
Sektörün karbon azaltmasını amaçlayan dairesel inşaat fikrinin eko potansiyelinden ilham alan MIT mühendisleri, MIT yan kuruluşu Evenline tarafından sağlanan özel bir 3D cam baskı teknolojisini kullanarak her biri sekiz rakamı şeklinde olan ve tıpkı yapboz tuğlaları gibi birbirine geçecek şekilde tasarlanmış, güçlü, çok katmanlı cam tuğlalar üretti.
Konuya ilişkin konuşan MIT Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Kaitlyn Becker, “Camı alıp, bir yapının ömrünün sonunda sökülüp yeni bir yapıya yeniden monte edilebilen veya yazıcıya geri yapıştırılıp tamamen farklı bir şekle dönüştürülebilen bir duvar örgüsüne dönüştürüyoruz. Tüm bunlar sürdürülebilir, dairesel bir yapı malzemesi fikrimizi oluşturuyor. Kirlenmemiş olduğu sürece camı neredeyse sonsuz bir şekilde geri dönüştürebilirsiniz” dedi. Araştırmanın bir kısmı Bose Araştırma Hibe Programı ve MIT Araştırma Destek Komitesi tarafından desteklendi.
Geri dönüştürülebilir tuğlalar yeniden kullanılabilecek
Yapılan mekanik testlerde, tek bir cam tuğlanın, beton bir bloğunkine benzer basınçlara dayandığı görüldü. Araştırmacılar, birbirine geçen cam tuğlalardan oluşan bir duvar inşa etti. Geliştirilen 3D yazdırılabilir cam duvarcılığının, bina cepheleri ve iç duvarlar için geri dönüştürülebilir tuğlalar olarak birçok kez yeniden kullanılabileceği öngörülüyor.