Geri dönüştürülmüş camdan tuğla ürettiler

Başak Nur GÖKÇAM

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre yapı ve inşaat sektörü, dolay­lı emisyonlar dahil edildiğinde küresel karbon salımının yüzde 37’sinden sorumlu. Bunun yanı sıra hesaplamalara göre inşa­at sektöründen kaynaklı yıllık atık miktarı ise 100 milyar to­na yakın.

Sektör, karbon salı­mının ve atık miktarının azal­ması için yeşil dönüşüme uyum süreci yaşıyor. Bu kapsamda özellikle yeni geliştirilen mal­zemeler dönüşümde ilerleme kaydetmek ve sürdürülebilirlik hedeflerindeki başarı açısın­dan büyük öneme sahip.

Sürdürülebilir döngüde ya­pı geliştirmek üzere çalışan ve bir binanın malzemelerini ye­niden kullanmanın yanı sıra yeniden işlevlendirme üzerin­de çalışan Massachusetts Tek­noloji Enstitüsü (MIT) bilim insanları, geri dönüştürülmüş cam kullanarak tuğla geliştir­di. Geliştirilen yeni tuğlanın, binanın ömrü bittiğinde sökü­lerek aynı fiziksel yapı blokla­rını kullanan nesiller boyu bi­nalara tedarik edebileceği be­lirtildi. Cam tuğla kullanımı ile yeni malzemelerin üretimi en aza indirilebilecek ve inşaat sektörünün içerdiği karbonun da azaltılması amaçlanıyor.

Tuğlalar yapboz gibi birbirine geçecek

Sektörün karbon azaltma­sını amaçlayan dairesel inşa­at fikrinin eko potansiyelinden ilham alan MIT mühendisle­ri, MIT yan kuruluşu Evenli­ne tarafından sağlanan özel bir 3D cam baskı teknolojisini kul­lanarak her biri sekiz rakamı şeklinde olan ve tıpkı yapboz tuğlaları gibi birbirine geçecek şekilde tasarlanmış, güçlü, çok katmanlı cam tuğlalar üretti.

Konuya ilişkin konuşan MIT Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Kaitl­yn Becker, “Camı alıp, bir yapı­nın ömrünün sonunda sökülüp yeni bir yapıya yeniden mon­te edilebilen veya yazıcıya geri yapıştırılıp tamamen farklı bir şekle dönüştürülebilen bir du­var örgüsüne dönüştürüyoruz. Tüm bunlar sürdürülebilir, da­iresel bir yapı malzemesi fikri­mizi oluşturuyor. Kirlenmemiş olduğu sürece camı neredey­se sonsuz bir şekilde geri dö­nüştürebilirsiniz” dedi. Araş­tırmanın bir kısmı Bose Araş­tırma Hibe Programı ve MIT Araştırma Destek Komitesi ta­rafından desteklendi.

Geri dönüştürülebilir tuğlalar yeniden kullanılabilecek

Yapılan mekanik testlerde, tek bir cam tuğlanın, beton bir bloğunkine benzer basınçlara dayandığı görüldü. Araştırmacılar, birbirine geçen cam tuğlalardan oluşan bir duvar inşa etti. Geliştirilen 3D yazdırılabilir cam duvarcılığının, bina cepheleri ve iç duvarlar için geri dönüştürülebilir tuğlalar olarak birçok kez yeniden kullanılabileceği öngörülüyor.