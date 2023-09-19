Geri dönüşüm ekonomisi sofra tuzu ile değişebilir

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada her yıl 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Söz konusu ağırlık neredeyse insan nüfusunun ağırlığına denk gelirken, geri dönüşen plastik atığın oranı yalnızca yüzde 9 olarak biliniyor. Üretilen plastiklerin çoğunun ham maddesi petrol ve kömür gibi fosil maddelerden oluşuyor ve bir plastik şişenin doğada çözünmesi yaklaşık 450 yılı buluyor.

Bu nedenle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve gezegenin geleceğini korumak için plastikleri geri dönüştürmek büyük önem taşıyor. Michigan Eyalet Üniversitesi’nde yapılan yeni araştırmanın sonucu ise geri dönüşüm alanını umutlandırdı. Araştırmaya göre sodyum klorür olarak da bilinen sofra tuzunun, plastiklerin geri dönüşümüne yardımcı olduğu tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Michigan Eyalet Üniversitesi araştırmacısı Muhammad Rabnawaz, plastiklerin geri dönüşümünü kolaylaştırmak için pahalı malzemelere gerek olmadığını, sofra tuzu ile bu sorunun kolaylıkla çözülebileceğini belirtti. Rabnawaz, sofra tuzunun daha az maliyetli oluşu nedeniyle geri dönüşüm ekonomisinin değişebileceğine vurgu yaptı.

Tuzun geri dönüştürme performansı daha yüksek

Tuzun iletkenliği nedeniyle tepkime ile karşılaşabileceklerini düşündüğünü belirten Rabnawaz, “Sofra tuzunun bu kadar iyi çalışmasına şaşırdım. Pahalı katalizörlerden (reaksiyonları teşvik etmek için tasarlanmış kimyasallar) daha iyi performans gösterdi” değerlendirmesinde bulundu. Rabnawaz, “Ambalajlı tüketim ürünleri şirketi Conagra Brands tarafından kısmen desteklendi. ABD Tarım Bakanlığı ve MSU AgBioResearch de çalışmanın finansmanına yardımcı oldu” diye konuştu.

Tuzu geri kazanmak mümkün

Sofra tuzunun tek başına, plastik atıkların yüzde 60'ını oluşturan polimerler olan poliolefinlerin ayrıştırmasındaki balmumu yan ürününü ortadan kaldırabildiğini gösterdiğini belirten Rabnawaz, sofra tuzunun çoğunlukla dizel yakıtta bulunanlara benzer hidrokarbon molekülleri içeren sıvı yağ ürettiği bilgisini vererek, “Tuz katalizörünün bir başka avantajı da yeniden kullanılabilmesi. Çünkü elde edilen yağı suyla yıkayarak tuzu geri kazanabilirsiniz" dedi.