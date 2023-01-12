Görme engelliler için kredi kartında çığır açacak yenilik: Voice Card

Görme engelli bireylerle beraber POS cihazıyla ödeme yapma konusunda zorluk yaşayan tüm kullanıcılar için kolaylık sağlayacağı düşünülen Voice Card’a ilişkin konuşan Papara CEO’su Emre Kenci, “Alanında lider olan her kuruluşun topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl BlindLook iş birliğimizle Görme Engelsiz Markalar arasına katılarak bunu gösterdik. Bu yıl ise 'Papara sesi duydu' diyerek görme engelli kullanıcılarımız için ses teknolojisini kullanan Voice Card ile somut bir adım attık” dedi.

En önemli özelliği ‘yüksek güvenlik’

Voice Card’ın en önemli özelliğinin uluslararası network ve Mastercard’ın her ödeme işleminde taahhüt ettiği yüksek güvenlik olduğuna değinen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal ise ödemelerin demokratikleşmesi ve sürdürülebilir ekonomilerin inşası ancak her bireyin sisteme erişim imkanı ile mümkün. Bu projede yer almaktan ve Voice Card’ın tüm dünyada ödeme kabulünü sağlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Herkesin özgürce ve bağımsızca yaşayabildiği bir dünya mümkün

Şirket olarak herkesin özgürce ve bağımsızca yaşayabildiği bir dünyanın mümkün olduğuna inandıklarını belirten BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece ise “İşte bu dünyanın dönüşümüne partnerlerimizden Papara eşlik ediyor. Papara yeni ürünü Voice Card ile birlikte görme engelli bireylerin hayata bağımsızca katılabilmesi için gereken özgüveni ve bağımsızlık çabalarını destekliyor. Voice Card, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken ödeme sürecinde gereken erişilebilirliği, güveni ve hızı sağlıyor. Dünyada bir ilk olan Voice Card’ın doğuşunda yer alan tüm partnerlere, eşit ve engelsiz bir dünyanın var olması için attıkları bu adımdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.