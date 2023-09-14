Gri su kullanımı yüzde 50 tasarruf sağlıyor

Dünya nüfusunun dörtte biri aşırı su stresiyle karşı karşıya. Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (WRI) raporuna göre her yıl 25 ülke yüksek su stresine maruz kalıyor. Önlemler alınmadığı taktirde su stresinin giderek artacağı öngörülüyor; çünkü küresel nüfusun 2050 yılına kadar yüzde 25 artarak, 10 milyara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle su tüketimini azaltmanın yollarını bulmak giderek daha kritik hale geliyor.

Okullarda da dönüşüm yapılabilir

Konutlarda, okullarda, otellerde ve daha birçok yaşam alanında gri suyun arıtılması ve yeniden kullanılması yani gri su geri dönüşümü, su kriziyle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alıyor.

Gri su geri dönüşümü de su kriziyle mücadele kapsamında alınan önlemler arasında yer alıyor. Çünkü gri suların verimli kullanımı için geliştirilen arıtma ve depolama sistemleri ile yaşam alanında kullanılan sudan yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor.

Su kriziyle mücadele etmek mümkün

Yüzde 50 su tasarrufu ise bir hanede günde yaklaşık 70 litre su tasarrufu yapılması anlamına geliyor. Ekomaxi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yağız, gri su kullanımının su kriziyle mücadeledeki önemine dikkat çekerek gri su kullanımı ile yaşam alanlarında kullanılan sudan yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Gri su nedir, nasıl oluşur?

Gri su; siyah su ( tuvalet suyu) haricinde kalan yani çamaşır ve bulaşık makinelerinden, banyolardan, duşlardan, lavabolardan toplanan ve içme suyu kalitesinde olmayan suyu ifade ediyor. Gri su, bir evin atık suyunun yüzde 50 ila 80’ini oluşturuyor. Arıtılmış gri su; tuvalet rezervuarları, bahçe sulama ve çamaşır yıkama işlerinde kullanılıyor.

Günde 70 litre su tasarrufu

Gri suların verimli kullanımı için geliştirilen arıtma ve depolama sistemleri ile yaşam alanında kullanılan sudan yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor. Yüzde 50 su tasarrufu ise bir hanede günde yaklaşık 70 litre su tasarrufu yapılması anlamına geliyor. Dünyada gri su kullanımının başarılı örnekleri var. İsviçre, atık sularının yüzde 90’ını arıtıp, yeniden kullanarak, su tasarrufunda lider ülke konumuna ulaştı. Hatta son 20 yılda su tüketimini yüzde 30 oranında azalttı. Avustralya, Singapur ve İsrail’de gri su kullanımı ile su tüketimini yüzde 40 azaltmayı başardı.

“Filtrelenen gri suyun kimyasal yapısı korunmalı”

Gri su sistemlerinde güvenli depolamanın önemine dikkat çeken Osman Yağız, “Gri su depolama sistemlerinin güvenlik ve sağlık kriterlerini karşılaması gerekiyor. Çünkü geleneksel depolama sistemi olarak adlandırılan betonarme depolar, aşırı sıcak ve soğuk dış ortam şartlarından ve UV ışınlarından etkilenerek, zaman içerisinde depoda; pas, yosun ve bakteri oluşmasına neden oluyor. Bu durum ise filtrelenen gri suyun kimyasal yapısını bozarak, hem yaşamı tehdit ediyor hem de çevresel bir tehdit oluşturuyor. Betonarme su depolama yönteminin bu olumsuz etkilerini önlemek için gri su depolama sistemlerinde ‘GRP su deposu’ kullanımı kritik önem taşıyor” dedi.