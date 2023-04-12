Güler Sabancı: Yeni yüzyıl, sürdürülebilirlikle büyümeli

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine 18 yıldır düzenlenmekte olan ‘Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yıl “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik” olarak belirlenen Sabancı Üniversitesi Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne, Princeton Üniversitesi'nde L.S. Rockefeller İnsani Değerler Profesörü, Avustralya Ulusal Üniversitesi ‘nde ise Felsefe Profesörü olarak görev alan Prof. Dr. Philip Pettit layık görüldü. Çevrimiçi olarak gerçekleşen ödül töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Aklımız ve yüreğimiz, deprem felaketi yaşayan 11 ilimizde.

6 Şubat ve sonrasında, ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden birine tanıklık ettik” dedi. Sabancı, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bizlere düşen görev, gençlerimiz için daha iyi bir gelecek idealiyle, bilimin ışığında ilerlemeyi sürdürmektir.

Zor dönemlerden geçiyor olsak da birlik ve beraberliğe olan inancımızla; bugün yaralarımızı sararken, aynı zamanda geleceğimizi de iyileştirmeyi hedeflemeliyiz. Sevgili Amcam Rahmetli Sakıp Sabancı’nın her zaman söylediği gibi: Çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak zorundayız” diye konuştu.

Eğitimine önem verelim ilimden ve bilimden ayrılmayalım

Sabancı Üniversitesi olarak, “birlikte yaratma ve geliştirmenin” gücüne inandıklarını belirten Güler Sabancı, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin yeni yüzyılı, eğitimde fırsat eşitliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, toplumsal kalkınmanın, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmanın, akılla, ilkelerle ve sürdürülebilirlikle büyümenin yüzyılı olmalı.

Ülkemiz, nasıl büyük ideallerle kurtuluş mücadelesi verdiyse; bugün de karşı karşıya kaldığı zorlukları, el ele vererek birliktelikle aşabilecek güçtedir. Yeter ki, Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlerin eğitimine öncelik verelim; ilimin ve bilimin yolundan ayrılmayalım.” Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirmenin en büyük gayeleri olduğunu vurgulayan Sabancı, “Bu yolda bilimsel düşünceyi her zaman ve her alanda destekliyoruz.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri de sosyal bilimler alanında Türkiye’de global ölçekli tek ödül programı olarak önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor, öncülük ediyor. Türk ve İslam Sanatı; Türkiye’nin tarihi, ekonomisi, sosyolojisi konularına ihdas edilmiş olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, ortak akılla ulaşılabilecek faydaya odaklanıyor” dedi.