Henkel, Tuzla’daki fabrikasını karbon nötr hale getirdi

Henkel’in Tuzla Fabrikası’nın sıfır karbon salınımı ayak izine geçişi; LED aydınlatma kullanımı, akıllı hareket sensörleri ve doğal aydınlatma gibi enerji verimli çözümlerin yanı sıra, tesis içi ve dışında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin de yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmeye başlanması sayesinde gerçekleştirildi. Tuzla’daki Yapıştırıcı Teknolojileri fabrikasını karbon nötr hale getiren Henkel, dünyanın en yaygın kullanılan sera gazı hesaplama standartları olan Sera Gazı (GhG) Protokolü’ne ait kapsam 1 ve 2'yi karşılıyor.

Henkel, 2030 yılına kadar Türkiye'deki tüm üretim tesislerini karbon nötr tesislere dönüştürmeyi, enerjisinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı ve gelişmiş teknolojilerle fosil enerji kaynaklarının kullanımını azaltmayı hedefliyor.

Uzun vadeli üç temel hedef

IMEA Bölgesi Operasyonlar ve Tedarik Zinciri’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Simon Ulmann konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Tuzla'daki Yapıştırıcı Teknolojileri fabrikamızda karbon nötrlüğe ulaşarak, global sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik açık ve somut bir kararlılığı ortaya koymuş olduk. Çevresel etkinin azaltılmasına yönelik acil ihtiyacın farkındayız ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Henkel’de 2030+ Sürdürülebilirlik Hedefleri Çerçevemiz; gezegenimizin yenilenmesine destek olmak, toplulukların gelişmesine yardım etmek ve güvenilir ortaklık gibi uzun vadeli üç temel hedefimizi ortaya koyuyor. Hedeflerimize doğru yolculuğumuzda, Tuzla ve Chennai'daki fabrikalarımızı karbon nötr hale getirmek, önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Bu fabrikalarımızın, IMEA bölgesinde karbon nötrlüğe ulaşan ilk iki Henkel tesisi olmaları, özellikle büyük bir başarı. Bu sayede müşterilerimize, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza da karbon salınımını ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma çabalarımızda bize katılmaları yolunda ilham kaynağı olmayı umuyoruz.”

Bölgede karbon nötrlüğe ulaşan ilk tesis

Henkel’in Tuzla Fabrikası’nda, fosil yakıtlı ısıtıcı yerine elektrikli sıcaklık kontrol ünitesi kullanılmaya başlandı. Geleneksel kazan ise geliştirilmiş elektrikli bir versiyon ile değiştirildi. Tesis içi Fotovoltaik (PV) Çatı Güneş Enerjisi Sistemi kurularak, Enerji Satın Alma Anlaşmaları (PPA) ve IREC'ler* ile fabrikaya yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik sağlanmaya başlandı.

Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı ve Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörü Mehmet Yılmaz, "Tuzla'da kayda değer bir ilerleme sağladık ve bölgede karbon nötrlüğe ulaşan ilk tesislerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz başarı, Henkel'in tüm iş alanlarında sürdürülebilir gelişme yönünde ilerlemek konusunda hissettiği global kararlılığı yansıtıyor.” şeklinde konuştu.

Son kalan fosil yakıtlar yenilenebilir alternatiflerle değiştirilecek

Henkel, sürdürülebilir yarınlara yönelik global stratejisinin bir parçası olarak, 2030 yılına kadar üretim süreçlerini iklim pozitif hale getirme hedefinde iddialı. Şirket, 2025 yılına kadar dünya genelindeki üretim tesislerinde, karbon ayak izini 2010 baz yılına kıyasla, ürün tonu başına yüzde 65 oranında azaltmayı hedefliyor. Bugüne kadar ise Henkel, karbon ayak izini ürün tonu başına yüzde 55 oranında azaltmayı gerçekleştirmiş durumda. Henkel, 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Halihazırda Henkel'de kullanılan yenilenebilir elektriğin payı yüzde 68’dir. Ayrıca şirket, üretimde kullanmakta olduğu son kalan fosil yakıtları da biyogaz gibi yenilenebilir alternatiflerle değiştirmeyi amaçlıyor. Henkel, kendi kullanımı için gerekli olmayan karbondioksit nötr enerji fazlasını da iklim pozitif olma hedefi çerçevesinde üçüncü partilere tedarik edecek.