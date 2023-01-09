İklim değişikliği balda rekolteyi etkiledi

Özellikle sahil ilçelerinde üretilen tescilli kestane balına ilişkin konuşan Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, kentin kestane balıyla ünlü olduğunu belirtti. Üretilen balın yüksek kalitede olduğunu söyleyen Başar, “Ormanlarımız doğal, bölgede herhangi bir sanayi tesisi yok” dedi.

Kestane ağaçlarının doğada kendiliğinden yetiştiğini söyleyen Başar, kestane balının özellikle Doğanyurt için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Doğanyurt'ta tarım alanları da çok az. Bu nedenle arılar balı ormanlardaki kestane ağaçlarından yapıyor. Doğanyurt'ta yılda ortalama 80 ton kestane balı üretiliyor.”

Kış ölümlerinin artmasına neden olacak

Arıcılığın, son birkaç yıldır iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını söyleyen Başar, "2021 yılında üretimimiz 400-500 ton civarındayken, 2022 yılında yaklaşık 200-250 ton olarak görüyoruz. Çünkü tam kestane balı üretim sezonunun ortasında yoğun yağmur oldu. Yağmur, üretimi çok etkiledi, verim yarıya düştü” bilgisini vererek, bazı bölgelerin hiç ürün alamadığını ve bu durumun en önemli etkeninin mevsimlerin değişmesi olduğunu belirtti.

Havanın yeteri kadar soğuk olmamasının, arıcılık bakımından olumsuz bir durum olduğunu söyleyen Başar, “Arıların bakım ve beslemesini yaptıklarını fakat sıcak havanın özellikle sahil ilçelerindeki arıları çevreden çiçek aramaya yönlendirdiğini ve sonucunda da arıların erken yıpranmasına ve kış ölümlerinin artmasına neden olacağını sözlerine ekledi