İstanbul’da hava kirliliği yüzde 9 arttı

2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı. Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe olurken, burayı sırasıyla 95,4 ile Sultangazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esenyurt istasyonlarının takip ettiği belirtildi.

En temiz hava Kandilli’nin

Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1’inci oldu. Partikül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 25,1 µg/m3 olarak belirlendi. Öte yandan kentteki hava kirlilik oranının ise 2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 istasyonda azaldığı belirtildi.