İtalya’nın jeotermal modeli Türkiye’ye örnek olabilir

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) tarafından Co.Svi.G Konsorsiyumu paydaşlarından Enel Enerji'nin jeotermal enerji santralinde organize edilen toplantıda, İtalya'nın jeotermal kaynaklarının kullanımına yönelik sunumlar yapıldı. Toplantıda İtalya ve Türkiye ortaklığıyla gerçekleştirilebilecek işbirliklerine yönelik bilgiler paylaşıldı. Co.Svi.G Jeotermal Enerji Geliştirilmesi Bölümü Yöneticisi Loredana Torsello, Toskana Bölgesi'nde Co.Svi.G'un bir kamu şirketi olduğunu ve bu yapının 16 belediye, yerel yönetimler ve jeotermal enerji alanında faaliyet gösteren firmalardan oluştuğunu söyledi.

30 milyon euroluk kaynak

Bu modelin jeotermal enerjinin gelişimi için dünyada örnek gösterilen modellerin başında olduğunu ifade eden Torsello, Co.Svi.G modeli sayesinde paydaşların, jeotermal enerji operasyonlarını daha kolay ve organize bir şekilde yaptıklarına dikkati çekti. Torsello, sürdürülebilir kalkınma için gerekli temiz kaynak kullanımının artırılması hedefine ulaşılmada bu modelin hızlandırıcı olduğunu aktardı.

Enel Enerji Araştırma Bölüm Başkanı Alessandro Lenzi de geçen yıl sonu itibarıyla 916 megavatlık jeotermal enerji kurulu gücüne sahip İtalya'nın, Avrupa'da Türkiye'den sonra ikinci sırada olduğunu söyledi. İtalya'da jeotermal enerjinin başta elektrik üretiminde kullanıldığını ifade eden Lenzi, "Konut ısıtma, termal turizm ve seraların ısıtılması amacıyla kullanılan jeotermal enerjiden maksimum verim alınabilmesi için son 30 yıldır Co.Svi.G ile organize bir şekilde çalışıyoruz. Yıllık enerji üretimimiz 5,5 teravatsaat, doğal gaz kullanımının azaltılması da jeotermal enerji sayesinde gerçekleşti. Özellikle Toskana bölgesinde jeotermal akışkan sayesinde konutlarda ısıtmayı ve serada gerekli ısıtma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda teknolojiler geliştirip, halkın daha fazla bu enerji kaynağına ulaşması için projeler geliştiriyoruz. Toskana Bölgesi'nin elektrik üretiminin yüzde 33'ünü jeotermal enerjiden karşılanıyor " ifadelerini kullandı.

Lenzi, jeotermal enerjiye yatırımların devam edeceğini ve 2018-2024 döneminde 30 milyon euroluk altyapı yatırımlarının planlandığını da sözlerine ekledi.

YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin de geçen yıl sonu itibarıyla 1686,3 megavatlık jeotermal enerji kurulu gücüyle Türkiye'nin dünyada dördüncü Avrupa'da birinci sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'de jeotermal enerjiden elektrik üretimine ilginin arttığını, konut ısıtma ve tarım alanında Ege Bölgesi'nin örnek olduğunu dile getiren Alkin, "Toskana Bölgesi'nde bulunan Co.Svi.G Modeline benzer bir model Türkiye'de de uygulanabilir. Bu model jeotermal enerjiden maksimum verimi almayı hedefliyor. Bu modelde bölgedeki tüm kanaat önderleri ve paydaşlar tarafından jeotermal sürecinin her yönüyle sahiplenilmesi söz konusu. Bu çok geliştirici ve üretimi artıran bir model. Ege Bölgesi'nde yerel yönetim ve enerji şirketleri de benzer bir model ile maksimum kapasiteli jeotermal enerji kullanımını hedefleyebilir "diye konuştu.