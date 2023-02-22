ITC, çöpten elde ettiği ısıyı topraksız tarımda kullanarak verimi artırıyor

Ayşe Kaytan UÇAK

ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, şirket olarak depolama sahalarının rehabilitasyonu, düzenli depolama alanlarının işletilmesi, metan gazından enerji üretimi, tehlikeli ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ve ambalaj atıklarının geri kazanımı alanlarında hizmet sunduklarını söyledi. ITC’nin, Türkiye’nin 11 şehrinde 13 tesisi bulunduğunu aktaran Öner, “Bunların altı tanesi tam entegre, diğerleri ise saha gazıyla ilgili faaliyet yürütüyor.

Belediyeler tarafından toplanan atıklar tesislerimize getirilerek, mekanik ayrıştırmaya tabi tutuluyor. Organik nitelikteki atıklar çürütülerek metan gazına dönüştürülüyor ve bu gazdan elektrik enerjisi elde ediliyor. Plastik, kağıt, ambalaj, alüminyum gibi geri dönüştürülebilen malzemeler ise preslenerek hammadde fabrikalarına gönderiliyor.

Toplam 13 tesisimizde saatte ortalama 100 MW civarında elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz.” Katı atık sahalarında çöpten elde ettikleri metan gazıyla elektrik üretimi yaparken, aynı zamanda gaz motorlarının üretmiş olduğu atık ısıyı da kurdukları seralarda topraksız tarım için kullandıklarını anlatan Öner şunları söyledi: “Seraların en büyük gider kalemi ısı. Biz bu ısıyı, atık ısıdan sağlıyoruz.

Ankara Mamak’taki seramızda domates, salatalık, patlıcan, altın çilek, marul ve orkide gibi bitkilerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Hidroponik yöntemle patates tohumu üretimi yapıyoruz. Doku kültür laboratuvarı kurduk. Bu sayede genetiği ile oynamadan kendi bitkilerimizi üretiyoruz. Ayrıca dikey tarım projesi geliştirdik. Bir bitkinin gelişebilmesi için toprağa, suya, ışığa ve havaya ihtiyacı var. Toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu, gün ışığı yerine led lambalarını kullanıyoruz. Hava koşullarından bağımsız olarak verimi çok yüksek bitkisel üretim gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.