Karbondioksit salımını engelleyen membran geliştirildi
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Nanoteknoloji Enstitüsü bilim insanları, verimli ve ekonomik enerji üretimi için karbondioksidin havaya salımını engelleyen membran geliştirdi.
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Nanoteknoloji Enstitüsü bilim insanları, verimli ve ekonomik enerji üretimi için karbondioksidin havaya salımını engelleyen membran geliştirdi. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede Dr. Öğretim Üyesi Sadiye Velioğlu ve ekibince iklim değişikliğine çözüm olarak sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmek için geliştirilen membranların, çeşitli gazlardan karbondioksidi ayrıştırmada kullanılacağı belirtildi.
İklim değişikliğinin tüm canlıları tehdit eden kıtlık, kuraklık, yangın ve sel baskını gibi ciddi sonuçlara neden olduğunu belirten GTÜ Nanoteknoloji Ensitütüsü Dr. Öğretim Üyesi Sadiye Velioğlu, membran teknolojilerinin mevcut kullanılan teknolojilere göre çok fazla avantajının bulunduğunu belirtti.