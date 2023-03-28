Marmara ormanlarının göç haritası çıkarıldı

"Marmara Ormanlarının İklim Değişikliğine Adaptasyon Potansiyelinin Araştırılması" adlı proje kapsamında ise bölgedeki ağaçların 2100 yılına kadarki yayılışlarında görülebilecek değişim üzerinde haritalandırılma çalışması gerçekleştirildi.

2019’da başlayan araştırmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) analizleri kullanıldı. 2023’ün başında tamamlanan projede, bölgedeki 5 Orman Bölge Müdürlüğü'nün görev alanındaki ormanlarda belirlenen türlerin iklim değişikliğine adaptasyonu üzerinde inceleme yapıldı.

8 ağaç türü incelendi

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir, iklim değişikliğinin orman alanları üzerindeki etkisini analiz etmek ve duruma uygun adaptasyon stratejileri geliştirmenin amaçlandığını belirtti.

Çalışmanın karaçam, kızılçam, meşe, göknar, kayın, gürgen, kestane, ıhlamur olmak üzere 8 asli ağaç türü üzerinde gerçekleştiğinin bilgisini veren Özdemir, "Marmara Bölgesi'nin gelecekte biraz daha kurak olacağını varsayarsak, kuraklığa dayanabilen bazı bitkilerin biraz daha kuzeye doğru gidebileceklerini öngörüyoruz" diye konuştu.

Özdemir, "Karışık türlerin iklim değişikliğine daha kolay adapte olduğunu ve iklim değişikliğinden daha az etkilendiğini ortaya koyabiliyoruz. Tek türe yönelik ormanlar iklim değişikliğine dayanıklı olamayabiliyorlar" dedi.