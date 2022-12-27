Mastercard: Pandemi, tüketicileri ve markaları daha çevreci olmaya zorladı

Mastercard açıklamasına göre, nakitsiz toplum idealini geliştirmek için teknolojiler geliştiren Mastercard, bu teknolojileri daha sürdürülebilir bir dünyanın hizmetine sunmak için pek çok proje geliştiriyor.

Bunlardan biri de Eylül 2021’de kurulan Sürdürülebilirlik Laboratuvarı. Bu laboratuvar, küresel ekonomi hızla dijitalleşirken hem insanların hem de gezegenin sürdürülebilirliği için ürün geliştirerek kullanıcıları bilinçlendiriyor ve bu alana teşvik ediyor.

Çevre ve sürdürülebilir konularına duyarlılık salgın sonrasında arttı

Mastercard tarafından yürütülen ve 24 ülkede gerçekleştirilen sürdürülebilirlik araştırması, salgın sırasında tüketicilerin çevrecilik anlayışında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Aynı araştırmada ankete katılanların yüzde 54’ü çevre ve sürdürülebilirlik konularının önemini salgının da etkisiyle kavradıklarını belirtirken, yüzde 85’i çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için kişisel önlemler almaya istekli olduklarını ifade ediyor. Araştırma sonuçları, Türkiye’de de tüketicilerin benzer bir yönelim içinde olduklarını gösteriyor.

Sonuçlara göre, Türkiye’de toplumun yüzde 86’sının çevre duyarlılığı salgın sonrasında artış gösterirken, yüzde 93'ü çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla bireysel mücadele konusunda çaba harcıyor.

Aynı araştırmada toplumu olumlu anlamda etkilemede sürdürülebilirlik üzerine yürütülen sosyal medya kampanyalarının önemli rolü olduğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 54’ü belgeseller, yüzde 36’sı YouTube içerikleri ve yüzde 33’ü sosyal medya kanallarında ilgili kampanyalarla karşılaştığını ifade ediyor.

Hedef sıfır karbon emisyonu

Sürdürülebilirlik Laboratuvarı, hızla yaygınlaşan 5G, kuantum, blockchain ve gelişmiş yapay zekâ gibi hızla değişen teknolojilerin dünyanın en acil çevresel zorluklarını çözmek için nasıl uygulanabileceğini keşfediyor.

2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefini açıklayan Mastercard, Sürdürülebilirlik Laboratuvarı çatısı altında İsveçli FinTech girişimi Doconomy ile geliştirdikleri Mastercard Karbon Hesaplayıcı ile bireyleri de bu hedefe dahil ediyor.