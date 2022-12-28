Mehmet Tütüncü: AR-GE ve inovasyon yatırımlarımızla sürdürülebilir gelecek için çalışıyoruz

Yıldız Holding, Avrupa Birliği'nce (AB)yürütülen, önemli sivil AR-GE ve yenilikçilik programlarından biri olan Ufuk Avrupa Programı Özel Sektör Farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, AR-GE ve inovasyon yatırımlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Yıldız Holding çatısı altında, Avrupa Birliği tarafından yürütülen "Ufuk Avrupa" programıyla ilgili olarak farkındalık toplantısı düzenlendi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ufuk Avrupa Programı uzmanları ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı.

2021-2027 döneminde araştırma ve yenilikçilik alanlarında yürütülecek projelere hibe ve teknik destek sunmayı amaçlayan Ufuk Avrupa, iklim değişikliğine uyum, toprak sağlığı ve gıda, dijital teknolojiler gibi konu başlıkları altındaki yenilikçi çalışmaları destekliyor.

"İnovasyon ve AR-GE’ye sürekli yatırım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, Ufuk Avrupa Programı'nın Yıldız Holding için farklı alanlarda iş birliği fırsatlarına açık bir program olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yıldız Holding ve şirketlerimizde daha esnek, daha teknoloji odaklı, daha vizyoner bir yapı kurmak için çalışıyoruz. İnovasyon ve AR-GE’ye sürekli yatırım yaparak iş kollarımızı geleceğe hazırlamayı, amaç odaklı iş modelleri ve ürünlerle müşterilerimize sürdürülebilir alternatifler sunmayı, rekabette güçlenmeyi ve bunu yaparken pozitif çevresel ve sosyal etki yaratmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla Ufuk Avrupa Programı’nın kıymetli bir girişim olduğuna, Holdingimizin ve şirketlerimizin bu programa önemli katkılar sunabileceğine, sinerji içinde son derece başarılı projelerle geleceğe yönelik adımlar atacağına inanıyorum. AR-GE ve inovasyon yatırımlarımızla sürdürülebilir gelecek için çalışıyoruz.”

"Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro ile dünyanın en büyük bütçeli sivil AR-GE programı"

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise, Avrupa Birliği tarafından 2021-2027 döneminde uygulanacak Ufuk Avrupa Programı'nın 95,5 milyar avro ile dünyanın en büyük bütçeli sivil AR-GE programı olduğunu aktardı.

Özcan, Türkiye'nin bu programın parçası olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katılım anlaşmamızı 2021 yılı ekim ayında imzaladık. Ülkemizin bu programdan azami şekilde yararlanması için özel sektörün sürece dâhil olması ve projeler geliştirmesi önemli. Yıldız Holding ev sahipliğinde yapılan bu toplantıda hem Holding bünyesindeki şirketler hem de Holding ile birlikte çalışan kuruluşlara programın Türkiye’de koordinasyonunu yürüten TÜBİTAK temsilcileriyle birlikte Ufuk Avrupa Programı’nı anlatma fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, gıda, girişimcilik, imalat sanayinin dönüşümü, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi konularda proje fırsatlarından bahsettik. Özel sektörümüzün bu fırsatlardan önümüzdeki dönemde daha fazla faydalanacağını umut ediyorum."