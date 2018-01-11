MT Green Works katı atıklarını geri dönüşüm kumbarasına atıyor

11 Ocak 2018

SİBEL SANCAKLI

Adını çevreciliğinden alan ambalaj firması MT Green Works, Yeşil Kumbara projesiyle ambalaj atığı toplama konusunda farkındalık yaratmak üzere harekete geçti.

Doğa dostu tekstil ve tanıtım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren MT Greenworks, 2010 yılından bu yana bez, ambalaj, karton çanta ve tekstil-promosyon ürünleri üretiyor. 4-4,5 milyon adet yıllık üretim kapasitesi bulunan şirketin ürün gamında çeşitli kumaş ve renk seçenekleri, istenilen ölçülerde ve modellerde üretimleri de bulunuyor.

MT Green Works Genel Müdürü Metin Çelebi, “Proje, sürdürülebilir yaşamın ilkelerini ve katı atıklarımızın yüzde 100’ünü atık geri dönüşümünde kullanabilmeyi savunur. Yeşil Kumbara Projesi, tüm belediyeler tarafından uygulanabilir bir konseptte dizayn edildi. Öncelikli amacı, sürdürülebilir ekonomi ve yaşanabilir bir çevreyi Ambalaj Atıklarını Ayrıştırarak yaratmak. Genellikle organik ve diğer ambalaj atıkları gibi katı atıkları bir arada biriktirilip çöp konteynerlerine atılan sistemde geri dönüşüm oranı düşük oluyor. Amacımız atıkları kaynağında ayrıştırmayı sağlayarak, nitelikli hammadde olarak atık geri dönüşüm tesislerine göndermek. Eğer hayatımızın her alanında bez çanta kullanmayı ilke edinirsek yılda kişi başı yaklaşık 500 adet plastik poşet kullanımının önüne geçmiş oluruz. Artık herkesin birincil önceliği yaşanabilir bir Dünya bırakabilmek olmalı diye düşünüyorum. Bu anlamda günlük hayatlarını revize etmek, çevreciliği asli yaşam biçimi olarak benimsemek gerekiyor” dedi.

Perakende satışları online yürütülüyor MT Green Works, kurumsal pazarlama ve toptan ürün satımı temel faaliyetleri yanında bez çantalarda son kullanıcıya özel ürünlerle ulaşmayı hedefliyor.

Firmanın Sihirli Semboller ve Bez Çanta Al markalarıyla birkaç büyük ölçekli perakende satış portalında da online satış mağazaları bulunuyor.