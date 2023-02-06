NG Sapanca ve NG Enjoy’a sürdürülebilir turizm sertifikası

Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını alan NG SAPANCA ve NG ENJOY, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, karbon salınımını azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemek hedefini benimsediğini belirtiyor. Sertifika alınmasına ilişkin konuşan NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, “Otellerimizde sürdürülebilirliği bütüncül olarak ele alıyoruz.

Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yönetmek, kaynak verimliliğini artırmak, hizmetlerimizle turizm sektöründe yüksek katma değer yaratmak, doğal ve kültürel mirası korumak, sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek her zaman önceliğimiz oldu. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin sertifika almaya hak kazanmasından dolayı mutluyuz ve gururluyuz” dedi.