Pandeminin oluşturduğu yepyeni bir pazar: Dönüşüm boyaları

Tüm dünyada çeşitli dönüşümlerin yaşanmasında etkili olan Kovid-19 pandemisi, bazı alanlarda yıkımlara neden olurken, bazı alanlarda ise yeni başlangıçlar yarattı. Pandeminin boya sektöründe bir dönüşümün öncüsü olduğuna dikkat çeken Feyzoğlu, artık yeni bir iş kolu ortaya çıktığını belirterek, 2023 yılında 5 bin yeni uygulamacı kadın kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Dönüşüm vazgeçilmez oldu

Kovid-19 salgını hepimizin hayatını etkiledi. Özellikle eve kapanma süreciyle başlayan dönüşüm hikayeleri ise pandemi ile hayatımıza giren nadir iyilikler arasındaki yerini aldı. Bu süreçte eşyaların değişmesi yerine dönüşümün başladığına işaret eden Feyzoğlu, “Duvarları, eşyaları boyayalım derken dönüşüm vazgeçilmez oldu. Hayat normale döndü ama enflasyon arttıkça dönüşüm boyalarına talep daha çok arttı ve dayanıklılık ön plana çıktı.

Dönüşüm boyalarıyla boya sektöründe yepyeni bir pazar ortaya çıkmış oldu. Mutfak, banyo veya mobilyalarda değişim istendiğinde çok fazla maliyetli olduğu için, dönüşüm boyaları çözüm oldu” diyor. Dönüşüm boyalarının, boya ile yenilemeye göre en az 8-10 kat arasında bir maliyet avantajı olduğunu belirten Feyzoğlu, sosyal medyadaki paylaşımların da herkese fikir verdiğini söyleyerek şunları ekliyor; “Neyin nasıl yapıldığına dair paylaşımlar, renk önerileriyle birlikte pazar daha da büyüdü. Bu kaliteyi başaramayan markalar da çok çabuk pazardan düştü çünkü sosyal medya çok etkin.”

Hedef 5 bin yeni uygulamacı kadın

2022 yılında birçok seminer verildiğini ve eğitimlerde teknik bilgilerin uygulamalı olarak sunulduğunu ekleyen Feyzoğlu, eğitimlerde 350 kadına sertifika verildiğini, 2023 yılı için ise hedefin 5 bin kadına ulaşmak olduğunu belirtiyor.

Eğitimli uygulamacı kadınların dönüştürdükleri ürünleri ve boyaları kendi sosyal medya hesaplarında paylaştığını söyleyen Feyzoğlu, “Her bölgeden kadın kullanıcılar anlaştıkları müşterilerin evlerinde boyama hizmeti vermeye başladı. Sektörde olmayan bir uygulamaydı. Yepyeni bir kullanıcı grubu ve iş kolu ortaya çıktı. Kadınların paylaşım yaptıkları ürünleri ve önerilerini kendi sayfamızda da paylaşıyoruz. Eskiden boya deyince akla usta gelirdi, dönüşüm boyalarıyla birlikte artık kadınlar akla geliyor” diyor.

Dönüşüm boyalarının satışının e-ticaret ve zincir yapı marketler kanalıyla tüm Türkiye’ye yayıldığını ifade eden Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, bin 200 alt bayileri olduğunun da bilgisini veriyor.