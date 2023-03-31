Paperzero, karbon ayak izini 5 bin kat azaltıyor

Paperzero, fiziksel imza toplama, imzalı belgeleri kurye ile gönderme ve fiziksel arşiv süreçlerini dijitalleştiriyor. Belgelerin tek bir platform üzerinden imzası veya onayı talep edilen taraflar ile paylaşılmasını, yasal geçerli şekilde e-imza veya mobil imza ile imzalanmasını ve onaylanıp saklanmasını sağlayan çözüm, serbest çalışanlardan KOBİ’lere, bireylerden yöneticilere herkesin ihtiyacını karşılayacak özellik ve paketleri barındırıyor. Paperzero, mobil cihazlar üzerinden de kolay, hızlı ve mobil imza ile yasal olarak imzalama olanağı sunuyor.

1,3 ton daha az karbon emisyonu salınıyor

E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “Kullanıcı taleplerine odaklanarak yıllara dayanan deneyimimiz ve yenilikçi bir bakış açısıyla hizmete aldığımız Paperzero hızlı ve yasal bir anlaşma platformu olmasının yanı sıra kullanıcı dostu. İş süreçlerini daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak isteyen kurumların veya bireylerin tercih ettiği platformla, resmi evraklar, sözleşmeler veya anlaşmalar için gereken imzalar tek platformda yalnızca 4 adımda toplanabiliyor.

Karbon ayak izini 5 bin kat azaltıyor

Sadece 7 ay içinde 54 ağacın kurtarılmasını ve 1,3 ton daha az karbon emisyonu salınmasını sağladık. Platformumuz IDC Geleceğin İşi ödüllerinde otomasyon ödülüne, PSM tarafından düzenlenen etkinlikte ise Bronz Dijital Dönüşüm ödülüne layık görüldü. Paperzero ile hayatın yeni ritmini belirliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bir belge için imzalarının toplanması ve alıcıya kargolanma süreçleri ortalama 142 dakika sürüyor. Paperzero ile dijitalleşen tüm bu süreçlerde bu süre 10 saniyeye kadar düşüyor. En önemli kaynaklarımızdan olan zamandan ciddi oranda bir tasarruf ve verim sağlanıyor.

Platform, kağıda ihtiyaç duyulmadan tüm imza süreçlerini dijitalde gerçekleştirilmesine olanak verip karbon ayak izini 5 bin kat azaltıyor. İş süreçlerini sürdürülebilir bir geleceğe taşıyan Paperzero ile çok sayıda kişiden kısa zamanda imza toplama, imza sırasının kimde olduğunu takip etme, veya alıcılara ulaşıp ulaşmaması gibi belirsizlikler de son buluyor. Belge kayıpları engellenirken sürecin dijital ortama taşınması ile arşivleme de dijitalleşiyor, hem arşivleme maliyetleri hem de bu sürecin getirdiği dezavantajlar geride kalıyor.