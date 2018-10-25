PET'lerde geri dönüşüm artıyor
Dow’un ortakları arasında olduğu EQUATE Petrochemical Company’nin Equipolymers adlı şirketi, PET şişelerde geri dönüştürülmüş PET kullanımını yüzde 25’e kadar çıkarmayı başardı. Coca-Cola’dan da destek alan ürün 2019’da üretilmeye başlanacak.
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