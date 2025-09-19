QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan: Yeşile 3 milyar dolar kaynak sağladık

Hamide HANGÜL

QNB Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra­mı (UNDP) ve Habitat Der­neği iş birliğiyle yürüttüğü “Su ile Hayata” projesi kap­samında düzenlenen ‘Su Far­kındalığı Festivali’, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’n­de gerçekleşti. Gün boyu sü­ren etkinlikte 200’den fazla çocuk, suyun döngüsünü, ta­sarruf yöntemlerini ve doğa için önemini atölyeler ve sah­ne gösterileriyle deneyimle­di.

Etkinliğin ardından DÜN­YA’nın sorularını yanıtlayan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, sürdürülebilirli­ğin, çevreye, doğaya ve gele­cek nesillere olan önemine vurgu yaparken, birçok sektör açısından da rekabet avantajı­nın koruması anlamına geldi­ğinin altını çizdi.

Temiz gelecek hedefi

QNB Türkiye olarak 2050 yılında karbon sıfır hedefle­rini açıkladıklarını söyleyen Ömür Tan, yeni nesillere daha temiz bir gelecek bırakmaktan bahsettiklerini söyledi. 2026 yılında sınırda karbon düzen­lemesi mekanizmasının dev­reye gireceğini söyleyen Tan, Avrupa Birliği’ne ihracat ya­pan sektörler ve firmalar açı­sından da kriterlere uyum sağ­lamanın rekabet açısından önemli olduğuna vurgu yap­tı.

Geleceğe yönelik önem­li adımlar atılmakla birlikte, birçok şey yaptıklarını söyle­yen Ömür Tan, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Öncelikle bizim yurt dışı kaynaklarımızın yak­laşık yüzde 30'u sürdürülebi­lir kredilerden oluşuyor. Pro­je finansman portföyümüzün yüzde 37'sini yine sürdürüle­bilir kredilere vermiş durum­dayız bugüne kadar. Toplam yaklaşık 3 milyar dolar sürdü­rülebilir kredimiz var.”

“Yeşili arttıkça faizi düşen kredimiz var”

Sürdürülebilirlik konusuna çok önem verdiklerinin atını çizen Ömür Tan, Türkiye’de ilk yeşil kredi dönüşüm prog­ramları olduğunu söyledi. Tan, “Biz buna, ‘yeşili arttıkça faizi düşen kredi’ diyoruz. Müşte­rimiz karbon salınımını takip ediyoruz. Karbon emisyonunu azaltmaya devam ettikçe, her azaltması üzerinden ona faiz indirimi ile destek oluyoruz. Bugün sürdürülebilir dünya­nın dışında olan bir müşteri­nin önümüzdeki 5-10 yıl için­de devamlılığını sağlaması mümkün değil” diye konuştu.

“Sürdürülebilirlik yatırımlarının artacağı aşikar”

Bu konuda farkındalığın her geçen gün arttığına vurgu ya­pan Ömür Tan, “Sürdürülebi­lirlik yatırımlarının artacağı aşikar. Sadece Türkiye'de 2050 yılına kadar sürdürülebilir kay­nak yatırımının 165 ile 170 mil­yar dolar arası olması bekleni­yor. Çok önemli rakamlar, do­layısıyla bunun tabii ki kredi talebi olacak. Bizim her yıl pa­zar payımızı artırarak büyüme hedefimiz var” diye konuştu.

En çok çok güneş için talep geliyor

Sürdürülebilirlikte kendile­rine en çok hangi yatırım türü için kredi talebi geldiği konu­sunda Ömür Tan, şunları söy­ledi: “Bize ağırlıklı güneş, rüz­gar çok geliyor. Fabrikalardaki atık değişimleri, atık sistemle­rinin değişimi bunlarla ilgili de talepler geliyor. Ancak en çok şu anda en çok popüler güneş yatırımları diyebilirim. Hatta biz de banka olarak kendi tüke­timimizin bir kısmını da güneş enerjisi santraliyle finanse et­mek için güneş enerjisi santra­li görüşmeleri yapıyoruz. Ken­di santrallerimizi önümüzdeki dönemde kuracağız. Kendi öz tüketimimiz için.”

"Kalıcı toplumsal dönüşüm hareketi haline getireceğiz"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, ‘Su Farkındalığı Festivali’ etkinliğinde yaptığı konuşmada, çocuklara kazandırılan her alışkanlığın, yarının toplumunu şekillendirdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Bugün ulaştığımız binlerce çocuk, yarın hem ailelerine hem de çevrelerine ilham olacak. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, projemizde su farkındalığını yalnızca çocuklarla sınırlı bırakmayıp aileleri, okulları ve yerel yönetimleri kapsayan, kalıcı bir toplumsal dönüşüm hareketi haline getirmek.”

"Suyun değerini bilen nesillerin yetişmesine katkı veriyoruz"

UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, çocuklarda erken yaşta kazanılan su bilincinin, sadece bireysel alışkanlıkları değil, aynı zamanda toplumun iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını da güçlendirdiğini söyledi. Arda, “Su ile hayata projesiyle hedefimiz, geleceğin karar vericilerini daha şimdiden suyun değerini bilen, sürdürülebilirlik anlayışını içselleştiren bireyler olarak yetiştirmek” ifadelerini kullandı. Festivalin özel konuğu oyuncu Kaan Urgancıoğlu ise suyun önemine vurgu yaptı.