SAF, net sıfır emisyon hedefinde en önemli çözüm

Havayoluyla seyahat konfor, hız ve erişilebilirlik sunuyor olsa da küresel ısınma ve iklim değişikliği yönünden de önemli bir sonuç doğuruyor. Her litre yakıtın atmosfere bıraktığı karbondioksit (CO2) salınımını da unutmamalıyız. Havacılık sektörü 2050 için net sıfır emisyon hedefi belirlemiş durumda. Bu hedefe ulaşmak için sektörün karbon salınımlarını önemli oranda düşürmesi gerekiyor. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) bu konuda şu aşamada en önemli karbon azaltıcı faktörlerden biri olarak kabul ediliyor.

Uçaklar bu yakıtı kullandığın da karbon salınımlarını yüzde 80’e yakın oranda aşağı çekebiliyorlar. Havacılık endüstrisinin net sıfır hedefine ulaşmasında yüzde 65’lik pay SAF kullanımına bağlı. 2050’de yıllık düzeyde yolcu sayısının 10 milyar kişiyi geçmesi bekleniyor. Bu rakamlar havacılıkta sürdürülebilir yakıt üretiminin teşvik edilmesi gereğine işaret ediyor.

Hidrojen teknolojisi henüz düşünce aşamasında olsa da 2035’lerden itibaren havacılığın gündemine girecek görünüyor. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üretimi 2022’de yaklaşık 300 milyon litreye, ton olarak da 240 bin tona ulaştı. 2022’deki SAF kullanımı 240 bin ton oldu. Bu rakam 2021’deki 100 milyon litre üretime göre yüzde 200 artış anlamına geliyor.

450 binden fazla ticari uçuşta

SAF kullanıldı Hükümetler ve üretici kuruluşlar SAF endüstrisini, doğru destekleyici politikalarla geliştirirseler bu kapasitenin 2030 yılına kadar 30 milyar litreye ulaşacağı öngörülüyor. Mevcut durumda SAF kullanımının toplam jet yakıtı kullanımı içindeki payı yüzde 1 düzeyinde. Yapılan hesaplamalar sivil havacılıkta kullanılan toplam jet yakıtının 2021 yılında 227 milyar litre ve 2022’de de 317 milyar litre olduğunu gösteriyor.

2030 yılına gelindiğinde toplam SAF üretiminin toplam havacılık yakıtı içindeki payının yüzde 30’a ulaşması hedefleniyor. Bugüne kadar 450 binden fazla ticari uçuş SAF kullanılarak gerçekleştirildi. 2022’de üretilen SAF’ın her damlası uçaklarda kullanıldı. Havacılık sektörü SAF üretiminin beklenenin üzerinde artması halinde bu arzı tümüyle talep edebilecek durumda. 2025’e gelindiğinde yaklaşık 1 milyon ticari uçuşta SAF kullanılacağı tahmin ediliyor.

Pegasus ve PO’dan SAF’ta iş birliği

Pegasus Hava Yolları ve Petrol Ofisi (PO), Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) konusunda yeni bir işbirliğine gitti. Pegasus, Hava Yolları, Petrol Ofisi tarafından ikmali gerçekleştirilecek Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) hacmini 2023 ve 2024 yıllarında artırarak SAF kullanımlı iç hat uçuşlarını sürdürecek. İşbirliği kapsamında 2022 yılında kullanılan SAF hacminin 2023 yılında üç, 2024 yılında on kata kadar artırımı öngörülüyor.