Sağlıklı gıda üretiminde sürdürülebilirlik sağlanmalı

Sağlıklı gıdalar üretmenin gerekliliğine dikkat çeken Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (EKMİB) Başkanı Mehmet Ali Işık, önceliğin toprakları koruyarak, sağlıklı gıda üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak olacağını belirtti.

Kuru meyve ihracatında 2022’de 500 bin tona ulaşılarak, 1 milyar 573 milyon dolarlık dış satış sergileyen Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı gıda ürünleri listesinde kuru meyvelerde en büyük tedarikçi konumunda yer aldı. Türkiye’nin kuru meyve ihracatında çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin lokomotif konumda olduğunu belirten EKMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde son 30 yılda 120 bin tondan, 300- 350 bin ton bandına gelindiğine dikkat çekti. 2022’de 254 bin ton kuru üzüm ihraç ederek 431 milyon dolar dövizin ülkeye kazandırıldığını belirten Işık, kuru meyvelerin tüketim alışkanlıklarının çocuk yaşlarda kazandırılması gerektiğini söyledi. Avrupa’da çocukların okula götürdükleri beslenme çantalarına mutlaka kuru meyve konduğu bilgisini paylaşan Işık, “Her gün bir avuç üzüm, 2-3 tane kuru incir ve kuru kayısı tüketim alışkanlığını çocuklarımıza kazandırırsak, ürettiğimiz kuru meyvelerde arz-talep dengesini de kurmuş oluruz” dedi.

EKMİB olarak önceliğin toprakları koruyarak, sağlıklı gıda üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak olduğunun altını çizen Işık, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kuru meyvelerimiz sınırlı bir coğrafyada üretilebiliyor. O nedenle bu toprakları korumamız şart. UR-GE ve AR-GE projelerimizle bu başlığa odaklanacağız. Üniversiteler, enstitüler, üreticiler bu konuda paydaşlarımız olacak.”