Sanayici hesabını yaptı, emisyonu yazılımla azaltacak

Ziya İPEK

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması geçiş dönemi 1 Ekim 2023’ten itibaren başladı. 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek olan geçiş süresi boyunca şirketleri büyük yükümlülükler bekliyor.

Geçiş sürecinde 3 aylık raporlama yükümlülüğü olduğunu, asıl uygulamanın ise mali yükümlülüklerin devreye girdiği 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacağını aktaran Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, sürece ne kadar hızlı adapte olunursa o kadar avantajlı konuma geçilebileceğini söyledi. Zeki Kıvanç, Türk ihracatçılarının, 2026 yılından itibaren devreye girecek uygulamadan etkilenmemek için ürünlerinin karbon emisyonlarını şimdiden hesaplaması ve emisyonları düşürücü önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasının, enerjiden tarıma çok sayıda sektörü ilgilendiren önemli bir konu olduğuna vurgu yapan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Konunun öneminden hareketle Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimi tarafından geliştirilen Kurum Bazlı Sera Gazı Hesaplama Yazılımı Türkiye'de bir ilk olması açısından büyük önem taşıyor.

Bu yazılımımız TSE tarafından da onaylanmıştır. AOSB çalışanlarımızdan 10 personel sera gazı hesaplama uzmanlık sertifikası almıştır. AOSB firmalarına yeşil mutabakat kapsamında 2022 yılı içerisinde eğitim süreçleri tamamlanarak, sera gazı ölçüm süreçleri başlatılmıştır” diye konuştu.

“Süreci adım adım izliyoruz”

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na yönelik çalışmaları adım adım izlediğini anlatan Zeki Kıvanç, şunları kaydetti: “Bu düzenleme, Türk ihracatçıları için yeni bir vergi yükü riski oluşturabilir ve rekabet güçlerini zayıflatabilir. Ayrıca, Türkiye’deki karbon yoğun sektörler üzerindeki etkileri minimize etmek amacıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar arasında, karbon salımını azaltacak üretim teknolojilerine öncelik verilmesi ve Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi’nin kurulması yer alıyor. Adana Sanayi Odası, Sanayi Kampüsü adını verdiğiniz eğitim, öğrenme ve geliştirme odaklı merkezimizde bu konuda birçok eğitim veriyoruz. Bu tür eğitimler, işletmelerimizin SKDM’ye uyum sağlamalarına yardımcı olacak.

AB’ye ihracat yapacak şirketlerden de bu doğrultuda emisyonlarını düşürmesi ve nötr olması bekleniyor. Bu doğrultuda 2026 yılından itibaren AB’ye ihraç edilen ürünlerden karbon vergisi alınmaya başlanacak. Bunu biz Türkiye olarak fırsata çevirebiliriz. Bu sürece ne kadar hızlı adapte olur isek o kadar avantajlı konuma geçeriz.”

Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimi oluşturuldu

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemli bir parçasını teşkil eden ve 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ihracat yapan firmalara ciddi sorumluluklar getirdiğini bildirdi.

Buradaki amacın “karbon kaçağı riski olan” ürünlerin AB'ye ihraç edilmesi sırasında sahip olduğu karbon yoğunluğuna göre vergilendirilmesi olduğunu anımsatan Sütcü, “Sınırda karbon ve yeşil mutabakat” konusunda uzun bir süredir çalışmalar yaptıklarını, Yeşil Mutabakata uyum konusunda bölge sanayicilerine öncülük etmek amacıyla iki çalıştay düzenlediklerini vurguladı. Sütcü, yeşil dönüşüme ilişkin öncü olacak birçok projeyi hayata geçirirken, 2021 yılının mayıs ayında ise “Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimi’ni oluşturduklarını ifade etti.