Serhan Yaldız: Drone ile ilaçlama yapan bir çiftçi 10 milyon TL tasarruf sağladı

Türkiye’nin öncü drone teknolojileri platformu Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız, drone pazarı gelişimini ve 2023 yılı hedeflerini Dünya Gazetesi’ne anlattı. Yaldız; “Öncelikle savunma sanayiinde gözlem aracı olarak kullanılan dronelar, 20.yy’da ulaşımın zor olduğu bölgelerde analizler yapmak amacıyla tercih edilmişti. Askeri alanda kullanılmasıyla birlikte, büyük bir kitlenin dikkatini çeken dronelar; artık bireysel kullanımın dışında ticari amaçlı olarak da aktif şekilde tercih ediliyor” dedi.

2023 yılında 100 milyon dolar büyüme öngörüyoruz

Drone teknolojilerine ilişkin bilgi veren Yaldız açıklamasına şu sözleri ekledi: “Türkiye’de drone teknolojileri bugün, maden, tarım, inşaat, enerji gibi pek çok sektörde, güvenlik, arama ve kurtarma, yangın söndürme gibi farklı alanlarda aktif olarak kullanılıyor. Sektör her geçen yıl büyüyor. Türkiye’de drone pazarı 2022 yılında yüzde 25 büyüme ile 45-50 milyon dolar seviyelerine ulaşmış durumda. 2023 yılında da pazarın Türkiye’de 100 milyon dolar büyümesini öngörüyoruz.”

Tarım sektöründe droneların kullanımına ilişkin konuşan Yaldız, “Günümüzde teknoloji, geldiği nokta ile her sektörde olduğu gibi tarımda da en önemli gündem maddelerinden biri. Çiftçiler artık teknolojinin sağladığı avantaj ve kolaylıklardan daha fazla faydalanıyor. Bunlardan biri de çiftçiler arasında kullanımı her geçen gün artan tarım droneları. Dronelar, Tarımsal ve Zirai Uygulamalarda birçok avantaj sunuyor. Aktif olarak, ilaçlama, gübreleme, haritalama gibi işlerde kullanılan dronelar, traktörün tarlaya giremediği dönemlerde ve ulaşamadığı arazilerde rahatlıkla uygulama yapabilmesi, günlük 1500 dekara kadar varan ilaçlama yeteneği ile %40’a varan ilaç tasarrufu sağlaması, tarlada lastik izinden kaynaklanan rekolte kaybını engellenmesinden dolayı tüm dünyada çiftçilerin en büyük yardımcısı oluyor. Her geçen gün büyüyen tarımsal drone pazarının 2024’te globalde 1 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor” bilgisini verdi.

Etkileri görüldükçe geniş kitleye yayılıyor

Geçen senelere kıyasla çiftçilerin daha fazla drone ile ilaçlamayı tercih ettiğine dikkat çeken Serhan Yaldız, “Drone teknolojisi her geçen gün ülkemizde daha da yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle tarım alanında gerek belediyeler gerek kamu kuruluşları ve kooperatifler gerekse de ilaç ve gübre firmalarından talep çok fazla. Hâl böyle olunca drone ile ilaçlama, gübreleme, tohumlama her geçen yıl katlanarak artıyor. Çiftçiler drone teknolojisinin etkilerini gördükçe kendi arazilerinde de kullanmaya başlıyorlar ve çevrelerine de tanıtarak geniş bir kitleye yaymış oluyorlar. Geçen yıla nazaran artan drone sayısı ve modeline bağlı olarak ilaçlanan alan da artış gösteriyor” dedi.

Geleneksel yöntemlere kıyasla drone kullanarak ilaçlama yapmanın avantajlarına da değinen Dronmarket Genel Müdürü, “Çiftçiler için ilaçlama sezonunda en önemli parametre zamandır. Aynı zamanda hızlı müdahale sayesinde mahsullerini büyük zarardan kurtaran çiftçiler, drone teknolojisinden oldukça memnun. Geleneksel ilaçlama yöntemleri arazide %5’ lere varan bir harabiyet yaratıyorken, dronelarla yapılan ilaçlamada bu oran %0’dır. Zamanında müdahale edilen bitki hastalıkları ve zararlılar mahsulü büyük ölçüde kurtarıyor” şeklinde konuştu.

Bilinçsiz su kullanımının da önüne geçiliyor

Benzin ve mazot maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda, droneların yalnızca zaman anlamında değil, ekonomik anlamda da kullanıcısına avantaj sağladığını ekleyen Yaldız, “Tarım dronelarının ilaç depo kapasiteleri ve daha konsantre bir karışım kullanılması sebebiyle uzun vadede ilaçtan da tasarruf etmeyi sağlıyor. Aynı zamanda bilinçsiz su kullanımının da önüne geçilmiş oluyor. Bu da tarımın geleceği açısından umut vaat ediyor” şeklinde konuştu. Tarım sektörünün dronelar sayesinde 2022 yılı mahsüllerinde gözle görülür artış yaşadığını belirten Yaldız: “Tarım sektörü, dronelar sayesinde 2022 yılı mahsullerinde gözle görülür bir artış yaşadı. Sezon boyunca drone ile ilaçlama yapan bir çiftçi 250 bin dekar arazi ilaçlamasında 10 milyon TL tasarruf sağladı. 2022 yılında tarım droneları ile Türkiye’de 100.000 hektardan fazla tarım arazisi ilaçlandı. Tarım sektörü droneların bu zamana kadarki en yüksek kullanım hacmine ulaştığı yıl oldu. Önümüzdeki sezonda bu sayının katlanmasını bekliyoruz. Çünkü çıkan yeni model ve markalarla birlikte yakın gelecekte tarımda ilaçlamalar yalnızca dronelar ile yapılır hale gelecek” açıklamasını yaptı.

Çiftçi için büyük tasarruf

Drone maliyetlerinin diğer tarım makineleri ile kıyaslandığında çok daha makul fiyatlarda seyrettiğini de belirten Yaldız, “Bu da çiftçi için büyük bir avantaj. Batarya ile çalışan tarım droneları, arazide drone’a uygun bir jeneratör ile kullanımı durumunda kısa sürelerde şarj olarak kesintisiz ilaçlama sağlıyor” dedi.

Uzun vadede ilaçtan tasarruf sağlamak adına tercih edilmesi gereken dronelarla ilgili şu önerilerde bulundu: “Tarım dronelarının tarımdaki en büyük avantajı birçok farklı alanda tasarruf edebiliyor olmamız. Tüm modeller bu şekilde tasarlanmış olup arazi büyüklüğü ve ürün grubuna göre tercih sebebi olmaktadır. Şu an aktif olarak kullanılmakta ve üretilmekte olan 3 adet modelden (DJI AGRAS T10-T30-T40) her biri uzun vadede ilaçtan tasarruf etmenizi sağlar.”

800 litrelik sulamayı 10 litreye düşürüyoruz

Drone kullanımı ile bilinçsiz su kullanımının önüne geçileceğinin vurgusunu tekrar yapan Serhan Yaldız: “Ülkemizde tarımda kullanılan su miktarı, tatlı su kaynaklarının %70’ini oluşturmaktadır. Bu çok büyük bir oran. Biz de tarım dronelarıyla yalnızca ilaçlama, gübreleme değil aynı zamanda doğru ve etkili su kullanımını da desteklemiş oluyoruz. 10 dekar arazide standart bir ilaçlamada ortalama 800 litre su kullanılıyor. Bunu dronelarla 10 litreye kadar düşürüyoruz. ” dedi.

En büyük hedefimiz tarımda drone teknolojisini artırmak

Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız son olarak 2023 hedefleri için şunları söyledi: “2023 hedeflerimizin başında tarım alanında büyümek var elbette. Bunlardan en önemlisi AgroTOD otonom dümenleme sistemimiz. Tarlada insansız faaliyetler yürüten bu sistem ile sürücüler traktör veya kendi yürür tarım makinalarını daha önceden belirlenen güzergahta hareket edebilmesini sağlayacaklar. Arge çalışmalarını titizlikle yürüttüğümüz bu sistemin tarım alanlarında geniş yer bulacağını düşünüyoruz. Öte yandan zirai ilaçlama dronlarımızı tarım alanlarında daha çok göreceğimiz bir yıl olacak. Tarımda drone teknolojisini ve verimliliği arttırmak en büyük hedefimiz.”