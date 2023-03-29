Sıfır atık gününde 77 bin tonluk dönüşüm

İnsan etkisiyle ortaya çıkan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimi gezegenin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacı taşıyor.

15 Aralık 2022’de, BM Genel Kurulu, Türkiye tarafından sunulan “sıfır atık” önerisini kabul etmesinin ardından 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etti. BM Genel Kurulu’nun aldığı karar ile her yıl 30 Mart günü, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanacak.

Doğadan alınan doğaya verilmeli

Türkiye’nin, hayati önem taşıyan atık yönetimine tüm dünyanın ilgisini çekmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle şu açıklamada bulundu:

“Çağımızın en büyük sorunu olan doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı maalesef ekosistemi tüketiyor; atıkların havada, toprakta ve suda birikmesine yol açıyor. Gelinen noktada kaynaklarımız tükenirken doğal yaşam büyük tehlikeye giriyor. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz başka bir gezegen yok. Dolayısıyla kaynaklarımızı sınırsızca kullanma hakkımız da yok. Gezegene ciddi etkisi olan iş dünyasının en büyük sorumluluğu doğadan aldığının fazlasını doğaya vermesi yani doğa-pozitif olması.

SKD Türkiye olarak iş dünyasının dönüştürme gücünün bugün çok daha fazla olduğunu da biliyoruz. Üyelerimizin ve projelerimize katılan şirketlerimizin doğa-pozitif hedeflerinde somut aksiyonları hayata geçirerek oldukça etkili, ölçülebilir çıktılara ulaşıyoruz.

3,8 milyon Euro’ya karşılık geliyor

Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişine büyük katkı sağlayan tek platform olan Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nda sadece SKD Türkiye üyelerinin değil, 24 farklı sektörden yaklaşık 250 şirketin yer almasıyla 3,8 milyon Euro’ya karşılık gelen 77 bin tona yakın malzemenin geri kazanılmasını sağladık.

Global Compact Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk ve tek plastik girişimi olan İş Dünyası Plastik Girişimi’nde 33 şirket plastik kullanımını azaltmak adına 2023 yılına kadar verdikleri taahhütlerde birinci yıl için % 41,1 oranında ilerleme sağladılar. Yaklaşık 18 bin tonluk bu azaltım, toplam 40 bin ailenin plastik kullanım miktarına denk geliyor. Toplamda 77 bin ton atığın geri kazanımını, 18 bine tona yakın atığın da azaltımını sağlamak doğa-pozitif hedefimiz çerçevesinde bizim için gurur verici bir kazanım.”