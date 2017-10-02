Şişecam’dan 4. Sürdürülebilirlik Raporu

02 Ekim 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

Dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu’nun, Sürdürülebilirlik Raporu bu yıl dördüncü kez yayınlandı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam Topluluğu sürdürülebilir büyüme modeli kapsamında, küresel pazarda ilk üç arasında yer alma hedefimize ulaşmak için yürütmekte olduğumuz stratejik planın öncelikli unsurları arasında, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum yer alıyor. Yarattığımız değerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, süreçlerimizin sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirilmesine ve önceliklendirdiğimiz unsurların iş stratejilerimize entegre edilmesine kararlılıkla devam ediyoruz. 2016-2017 döneminde BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmiş olmamız, bu bağlamdaki yüksek performansımızın en önemli göstergelerinden biridir” dedi.

“Şişecam Topluluğu küresel bir aile”

Topluluk adına sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendiren Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, topluluk olarak faaliyetlerini sosyal sorumluluk, insana ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade etti. Kırman sözlerine şöyle devam etti: “13 ülkede 22 bine yakın çalışanımızla dünyanın önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan küresel bir aileyiz. Yarattığımız küresel değeri artırarak devam ettirmenin en önemli unsuru olan çalışanlarımız için mutlu, üretken, verimli, güvenli ve farklılıklara saygılı bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik uygulamalarımıza devam etmekteyiz. Bir dünya şirketi olarak, yarattığımız değeri bugünkü seviyesine taşımamızın ve sürdürülebilir kılmamızın temelinde faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk bilincinin yanı sıra insana ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla sürdürmemiz yatıyor. Paydaşlarımız için yarattığımız değerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, süreçlerimizin sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirilmesine ve önceliklendirdiğimiz unsurların iş stratejilerimize entegre edilmesine kararlılıkla devam ediyoruz.”

Topluluğun 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” Projesi ile toplumsal davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişe destek olmaya 2016 yılında da devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr Kırman, “Proje başlangıcından bu yana, toplamda 233.000 ilköğretim öğrencisine geri dönüşüm konusunda eğitimler verilmiş, 17.400 adet kumbara hibe edilmiş ve 740.000 ton cam ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanmıştır. Diğer taraftan, Raporlama döneminde gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ile toplam 590.700 GJ enerji tasarrufu sağlanmış ve 25.800 t CO2 salımı engellenmiştir” diye konuştu.