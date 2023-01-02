Talaş ve keresteyi dönüştürerek pelet üretiyor

Atık talaş ve kereste tozundan alternatif yakıt yürütme amacıyla proje tasarlayan Recep Tokta, Ağrı’da kent genelinde kereste işi yapan işletmelerden toplamış olduğu atıkları, tesisinde çeşitli aşamalardan geçirerek günde 5 ton pelet üretiyor. Diyadin ilçesinde kalorifer kazanlarında daha çok kömür ve fıstık kabuğu yakılması üzerine bu çalışmaya yöneldiklerini söyleyen Toka, buna alternatif olarak da başka bir yakıt bulmak için çalışma yaptıklarını belirtiyor.

Bölgede yoğun talep var

Başlangıçta çevresinden tepki aldığını söyleyen Tokta, “Bölgeyi araştırdığımızda yerel esnaftan destek aldık. Olumlu sonuçlar aldıktan sonra bu işi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 3 yıldır üretim yaparak hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu. Bölgede talebin fazla olduğunu, Kars’taki mandıralar, Ağrı’daki tekstil firmaları ve yerel halkın bu alternatif yakıta yönelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Tokta, talebin ise tatmin edici düzeyde olduğunu söyledi.

Tokta, tam kapasite çalışmanın yapıldığı bir gün, günlük 5 tona yakın pelet ürettiklerini söylerken, peletin doğaya zararlı olmayan bir yakacak olduğunun da altını çizdi.

Bu üründe alıcının kendilerini bulduğunu belirten Tokta, alternatif yakıt ve geri dönüşüm olduğu için atık bir malzemeyi enerjiye çevirdiklerini belirtti ve “Kömür, fındık ve fıstık kabuğuyla kıyasladığımızda en ekonomik yakıt pelettir” dedi.

Yüzde 100 ormansal ürün

Çöpe gidecek bir malzemeyi enerjiye çevirmediklerini ve bu projenin doğaya çok faydalı olduğunu belirten Tokta, açıklamasına şunları ekledi: “Yüzde yüz ormansal ürün olduğu için çevremize, havamıza ve soluduğumuz oksijene hiçbir zararı yok. Bu yıl Bulgaristan ve Almanya'dan pelet yakıta talep vardı. Önümüzdeki yıl ihracat kısmını daha çok artırmayı hedefliyoruz.”