Tarım fuarı Growtech, 27 ülkeden 600 katılımcıyı ağırlayacak

Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yaptığı açıklamada, fuar için hazırlıkların tamamlandığını, 23-26 Kasım'da Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde global tarım sektörü temsilcilerini ticaret ve ihracat için yeniden buluşturacaklarını belirtti.

Growtech'te 27 ülkeden 600 katılımcıyı ağırlayacaklarını ifade eden Er, fuarda "Sera ve Teknolojileri", "Sulama Sistemleri ve Teknolojileri", "Tohumculuk", "Bitki Besleme" ve "Bitki Koruma" ürün gruplarının yer alacağını bildirdi.

Fuarı, "Keşfet, Büyüt, Kazan" sloganıyla organize ettiklerini aktaran Er, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerine tarım sektöründeki inovatif yaklaşımları, teknolojileri, ürün ve hizmetleri keşfetme, işlerini büyütme ve daha fazla kazanma fırsatı sunan Growtech, doğru katılımcılarla uluslararası ziyaretçileri 21. kez bir araya getirecek. Bu sene Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülke milli katılımla pavilyon kuruyor. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayısının giderek arttığı Growtech için 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçi Antalya'da olacak."

Türk tarım sektörünün, ihracattaki payını her geçen yıl artırmaya devam ettiğini belirten Er, fuarda tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konularının konuşulacağını bildirdi.